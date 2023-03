LeBron pardonne à Austin Reaves d’avoir été un hater

Il y a quelques jours, des internautes s'étaient amusés à ressortir des posts un peu gênants d'Austin Reaves, remontant à son adolescence. Il y passait assez clairement pour un hater de LeBron James, qui est aujourd'hui son coéquipier chez les Los Angeles Lakers. Reaves, qui est sans doute le joueur le plus précieux des Angelenos cette saison derrière le tandem LeBron-Anthony Davis, fait tout pour se faire pardonner son hérésie passée.

La nuit dernière, lors de la victoire contre les Bulls, on l'a vu chambrer Patrick Beverley en utilisant contre lui le geste "too small" que ce dernier avait employé face à LeBron James quelques jours plus tôt.

LeBron a apprécié et tient Austin Reaves en haute estime malgré son "passé", comme il l'a expliqué dans le vestiaire après le match.

"Il est toujours là pour me défendre. Toujours. Même s'il préférait Kobe à moi à l'époque... Je lui pardonne (rires)".

Austin Reaves’den Patrick Beverley’e “çok küçüksün” işareti 🫣😅👀 pic.twitter.com/Jct1QLYS5C — Clutch Time (@ClutchPage) March 30, 2023

Titulaire ces derniers temps avec les Lakers, Reaves est un élément essentiel dont il ne faudra pas oublier le rôle dans la remontée au classement de L.A.

Austin Reaves était un hater de LeBron quand il était gamin