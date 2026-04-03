Malgré la défaite et la blessure de Luka Doncic, LeBron James refuse de paniquer et reste confiant pour ses Lakers.

La lourde défaite des Los Angeles Lakers face au Oklahoma City Thunder (139-96) et la blessure de Luka Doncic auraient pu semer le doute. Mais LeBron James reste fidèle à son discours : pas question de paniquer.

Après la rencontre, LeBron James a tenu à calmer les inquiétudes malgré le contexte.

« Rien n’a changé. On sera toujours ensemble. Evidemment, nous allons être testés, avec notre tête du serpent absente. Je ne veux pas tirer de conclusions hâtives, nous allons voir ce qui se passe le concernant, et on s’organisera en fonction, mais nous ne sommes pas ébranlés. »

Un message qui se veut rassurant, alors que les Lakers sortaient d’une très bonne dynamique avec un bilan de 15 victoires pour 2 défaites sur le mois de mars.

LeBron James n’a pas cherché d’excuses après la démonstration du Thunder.

« C’est un match. Ça fait partie d’une saison NBA, et ce sont les champions en titre, on le sait. On comprend. »

Avant d’insister sur la qualité de l’adversaire.

« Nous savons ce dont ils sont capables. Ils ont plusieurs défenseurs sur les ailes, des joueurs capables de mettre de la pression sur le porteur et de vous forcer à vous précipiter. Ils ont de très bonnes mains, de la longueur, et c’est compliqué contre une équipe comme ça. »

Si le discours reste serein, la situation de Luka Doncic reste au cœur des préoccupations. Avec les playoffs qui approchent, les Lakers vont devoir gérer cette incertitude, tout en conservant leur cohésion.

« Je ne sais pas quel rôle ils vont me demander de tenir (pendant l’absence de Doncic). On verra. »

Malgré le contexte, LeBron James insiste sur un point : cette défaite ne doit pas remettre en cause l’équilibre du groupe.

« C’est une équipe qui peut vous mettre en difficulté dès le début. Ils nous ont dominés ce soir. »

À 41 ans, le leader des Lakers reste lucide et focalisé sur l’essentiel : avancer, sans sur-réagir, dans une saison où chaque détail comptera.

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