LeBron sauve encore Team USA contre l’Allemagne

Team USA a bouclé sa préparation avec une cinquième victoire en cinq matches mardi soir, à Londres, en dominant (92-88) l'Allemagne, championne du monde en titre. Comme le score l'indique, tout n'a pas été facile pour les Américains. Menés 82-81 à 4 minutes de la fin du match, les joueurs de Steve Kerr ont été encore une fois sauvés par LeBron James. Après son panier décisif face au Soudan du Sud, le "King" a pris les choses en main et inscrit les 11 derniers points de son équipe à 4/4, faisant oublier à toute l'O2 Arena qu'il sera quadragénaire dans quelques mois.

Avec 20 points, 6 rebonds et 4 passes en 18 minutes, LeBron a sorti la deuxième plus grosse évaluation de Team USA derrière Joel Embiid (15 pts, 8 rbds, 5 asts), au sein d'un line-up de départ où figuraient également Stephen Curry, Devin Booker et Jrue Holiday. Les Etats-Unis ont encore eu des sautes de concentration mais ont globalement été plus adroits (49% contre 35%) et sérieux défensivement lorsqu'il a vraiment fallu verrouiller la rencontre.

LEBRON WILLING TEAM USA TO VICTORY IN THE CLUTCH AGAIN 👑 pic.twitter.com/UyWXMhcpSA — ESPN (@espn) July 22, 2024

Franz Wagner (18 pts), Dennis Schröder (13 pts, 10 asts) et Andreas Obst (14 pts) ont été les Allemands les plus actifs. Encore une fois, l'un des adversaires des Bleus en phase de poules a montré des choses intéressantes face au grand favori, avec des séquences qui ont montré plus de certitudes.

Le boxscore de Team USA