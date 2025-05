Si les Los Angeles Lakers avaient réussi à prolonger la série contre les Minnesota Timberwolves, conclue sur un 4-1, LeBron James n'aurait sans doute pas pu disputer les matches suivants... ESPN annonce en effet que le "King" souffre d'une entorse du ligament latéral interne du genou gauche et va devoir observer 3 à 5 semaines de repos total. C'est sur sa collision avec Donte DiVincenzo en deuxième mi-temps que LeBron s'est tordu le genou. Il a pu repartir et terminer la rencontre, mais le mal était fait.

S'il n'a pas encore annoncé ce qu'il comptait faire la saison prochaine - il dispose d'une player option à 52 millions de dollars - LeBron James va avoir plusieurs mois pour récupérer et préparer la suite. Selon toute vraisemblance, qu'il active son option ou non, il devrait faire partie du roster californien la saison prochaine, pour voir ce que peut donner une association avec Luka Doncic au-delà de quelques mois et avec un roster remanié.

Sur ce premier tour de playoffs et malgré la défaite contre Minnesota, LeBron a compilé 25.4 points, 9 rebonds et 5.6 passes de moyenne à 48.9% d'adresse. Le tout à 40 ans...

