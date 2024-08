Les Aces et Becky Hammon accusés de harcèlement et de discrimination

Depuis que Becky Hammon est devenue coach des Las Vegas Aces, tout se passe comme dans un conte de fées. La franchise a remporté le titre en WNBA sur les deux saisons pleines lors desquelles l'ancienne assistante de Gregg Popovich a officié, et est toujours en course pour un Three-Peat après le break des Jeux Olympiques. Un premier accroc de taille est survenu il y a plusieurs mois déjà, mais s'est vraiment matérialisé cette semaine.

Dearica Hamby, l'ancienne joueuse des Aces, aujourd'hui aux Los Angeles Sparks, a déposé une plainte au fédéral lundi, contre les Las Vegas Aces en tant qu'organisation, et contre la WNBA. Hamby, que l'on a pu apercevoir aux Jeux Olympiques 2024 avec l'équipe américaine de 3x3, considère avoir été victime de discrimination et de harcèlement, notamment de la part de son ancienne coach, Becky Hammon.

En 2023, les Aces ont ainsi transféré Dearica Hamby vers Los Angeles alors qu'elle était enceinte de son deuxième enfant, quelques mois après avoir prolongé son contrat. D'après elle, la franchise lui aurait reproché de ne pas avoir averti le front office qu'elle prévoyait d'avoir un autre enfant et d'avoir signé son nouveau bail en sachant qu'elle était enceinte et ne pourrait pas disputer la saison suivante. Hamby, elle, explique qu'elle n'était pas au courant de sa grossesse au moment de parapher son nouveau contrat et décrit des scènes de pression et de harcèlement, en particulier de la part de Becky Hammon.

Hammon devra ainsi répondre à diverses accusations. En janvier 2023, Hammon aurait téléphoné à Hamby pour lui demander si elle avait prévu sa grossesse. Lorsque cette dernière lui a répondu par la négative, la head coach lui a reproché de ne pas avoir pris de précautions pour ne pas tomber enceinte. Lors de cette même conversation, Becky Hammon aurait accusé Dearica Hamby de ne pas penser à l'équipe, que son avenir était "incertain" et que l'équipe avait besoin de "corps", bien que Hamby ait répondu qu'elle accoucherait durant l'intersaison et serait prête pour le début de la saison suivante, en avril 2023.

Egalement, Becky Hammon aurait signifié à Dearica Hamby que la franchise craignait désormais qu'elle ne tombe enceinte une troisième fois et ne lui faisait plus confiance. Selon elle, en signant son contrat, elle indiquait implicitement aux Aces qu'elle ne tomberait pas enceinte...

Il aurait également été indiqué aux joueuses de Las Vegas de couper toute communication avec Hamby et de ne jamais évoquer le sujet dans les médias. Ce qui a été globalement respecté...

Les prochaines semaines risquent d'être agitées du côté de Vegas.