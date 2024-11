Les Bucks ont perdu sur une faute imaginaire

Il reste sept secondes à jouer entre les Hornets et les Bucks. Milwaukee mène d'un point, lorsque LaMelo Ball vient trébucher devant Giannis Antetokounmpo, sans qu'il y ait de défense illicite de la part du double MVP. Abusés par la scène, les arbitres envoient le meneur de Charlotte sur la ligne. Doc Rivers n'a plus de challenge et l'action ne peut donc pas être visionnée. Ball marque ses deux lancers pour permettre à son équipe de prendre la tête. Giannis manque son dernier tir et voilà une 9e défaite en 15 matches cette saison pour les Bucks.

Doc Rivers et les Bucks étaient forcément aigris après la rencontre, même si les arbitres ont reconnu après avoir pu revoir l'action, qu'ils s'étaient trompés. Il y a des saisons comme ça où tout tourne presque toujours dans le mauvais sens...