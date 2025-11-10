Les Bucks perdent encore un joueur précieux…

Coup dur pour lee Milwaukee Bucks. Selon Shams Charania, Taurean Prince souffre d’une hernie discale au cou et sera absent pour une période prolongée. L’ailier de 30 ans avait pourtant réalisé un excellent début de saison, tournant à 42,9 % à trois points sur ses huit premiers matchs, tout en assurant une présence défensive constante sur les ailes.

Déjà intégré au collectif depuis la saison passée, Prince s’était imposé comme l’un des compléments les plus fiables de Giannis Antetokounmpo. Son adresse extérieure et son activité sans ballon permettaient à la star grecque de respirer offensivement et de trouver davantage d’espaces dans la raquette. Son absence va forcément peser sur l’équilibre du groupe, aussi bien sur le plan tactique que dans l’intensité que Milwaukee cherche à imposer chaque soir.

Pour une équipe qui avait retrouvé du rythme et une vraie identité autour de Giannis, cette blessure représente un coup de frein inattendu. Les Bucks vont devoir s’adapter et espérer un retour en cours de saison de Prince, dont la polyvalence et la fiabilité étaient devenues des atouts essentiels dans la quête de stabilité du collectif.