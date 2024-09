Les Cavs font revenir l’un de leurs champions NBA 2016

Il y a 8 ans, les Cleveland Cavaliers réussissaient la plus folle remontée de l'histoire des Finales NBA, en battant les Golden State Warriors après avoir été menés 3-1 dans la série. Tristan Thompson a fait partie de l'aventure et a décroché, comme Kyrie Irving, Kevin Love, JR Smith et le reste de l'escouade, sa première et dernière bague de champion NBA à ce jour. Thompson, 33 ans, va sans doute finir là où tout a commencé.

D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, le Canadien s'est engagé avec les Cavs pour un an. Représenté par Klutch Sport, comme du temps où il évoluait avec LeBron James dans l'Ohio, Tristan Thompson a passé 10 de ses 13 saisons NBA à Cleveland et prolonge d'un an pour boucler la boucle, lui qui avait disputé 49 rencontres avec la franchise la saison dernière, pour un peu plus de 3 points et 3 rebonds de moyenne.