Les Clippers ont la poisse, Zubac est sur le flanc

Les Clippers commençaient à peine à retrouver un peu le moral que voilà Ivica Zubac, l'un de leurs tauliers, blessé pour plusieurs semaines.

La victoire des Los Angeles Clippers face aux Lakers (103-88) aurait pu offrir un rare moment de répit à une franchise en plein doute. Mais même dans le succès, la saison des Clippers continue de ressembler à un long chemin de croix. Très tôt dans la rencontre, Ivica Zubac s’est blessé à la cheville gauche, quittant le parquet après seulement dix minutes de jeu. Le diagnostic est tombé : entorse de grade 2, synonyme d’une absence estimée à au moins trois semaines.

Dans un effectif déjà fragilisé, cette blessure n’a rien d’anecdotique. Zubac est sans doute le joueur le plus constant et le plus fiable des Clippers cette saison, aussi bien dans l’effort que dans la production. Solide au rebond, précieux dans la protection du cercle et efficace près du panier, le pivot croate incarnait une forme de stabilité dans un collectif souvent déséquilibré.

CQFR : Brunson en mode MVP, Schröder sèche Houston

Cette nouvelle tuile résume parfaitement la saison cauchemar de Los Angeles. Entre les absences, les ajustements permanents et les performances en dents de scie, les Clippers semblent incapables d’enchaîner sans payer un prix immédiat. Même une victoire contre le rival historique ne suffit pas à masquer une réalité inquiétante.

Avec Zubac sur le flanc, la raquette des Clippers perd son principal point d’ancrage. Et dans une Conférence Ouest impitoyable, chaque semaine sans lui pourrait un peu plus éloigner L.A. de ses ambitions. Il faut aussi prendre en compte le fait qu'Ivica Zubac est l'un des rares assets réels des Clippers s'ils souhaitent appuyer sur le bouton rouge avant la deadline, eux qui n'auront pas la main sur leur 1er tour 2026, rappelons-le à nouveau...