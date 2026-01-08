Les derniers mots de Jeremy Sochan en tant que joueur des Spurs ?

En perte de temps de jeu et de repères, Jeremy Sochan s’est livré avec une sincérité touchante après la rencontre. Entre attachement aux Spurs et fatalisme, ses mots interrogent sur son avenir à San Antonio.

La soirée de Jeremy Sochan est restée discrète sur la feuille de statistiques, mais son impact s’est fait sentir lors de ses courts passages sur le terrain face aux Lakers la nuit dernière. Entré en jeu, il a inscrit six points en 11 minutes et délivré sa seule passe décisive à Wembanyama.

Plus important encore, il a joué avec détermination. Il a attaqué les intervalles, n’a pas forcé, est resté concentré et agressif. Un peu trop, peut-être, pour Vanderbilt. Mais c’est aussi le revers de la médaille.

Pourtant, difficile de ne pas penser que ses heures sont comptées à San Antonio. Depuis un mois, son temps de jeu s’est totalement effondré. Il avait même plus ou moins disparu de la rotation en décembre. Puis, avec les blessures, il rejoue un peu depuis deux matches, une dizaine de minutes à peine.

Or, la trade deadline approche. Et voir son temps de jeu augmenter à ce moment précis n’est pas toujours un signe positif. On sait que les staffs ont l’habitude de remettre en vitrine les joueurs susceptibles d’être transférés, histoire de les montrer et de faire monter leur cote.

Jeremy Sochan le sait. Il en a conscience, mais reste philosophe. Interrogé par ESPN après la rencontre, il a livré ses sentiments avec une sincérité assez touchante :

« Quand je repense à ma vie, je me rends compte que j’ai beaucoup déménagé. J’ai quitté la maison à 15 ans et c’est la première fois depuis que je reste au même endroit pendant plus d’un an. San Antonio, c’est chez moi. J’ai l’impression d’avoir donné beaucoup de sang et de sueur à cette ville. »

Drafté en 2022 par les Spurs, Sochan faisait partie du futur de la franchise texane ces dernières années, mais la roue semble avoir tourné. Son temps de jeu, longtemps stable autour de 28 minutes en moyenne, est tombé sous la barre des 15 cette saison, et ses statistiques en ont logiquement pâti. Lui qui tournait à plus de 11 points de moyenne sur ses trois premières saisons affiche désormais moins de cinq points par match.

« Je veux mettre toute l’énergie que j’ai dans l’endroit où je me trouve. Et pour l’instant, je suis ici. Je reste donc ici. Mais cela ne dépend pas de moi. J’ai l’impression qu’il y a des vagues. Il y a des hauts et des bas. Il y a des jours ensoleillés et d’autres sombres. Je pense que ma carrière a toujours été comme ça. » « J’ai l’impression d’avoir fait beaucoup d’efforts pour faire ce qu’il fallait, mais parfois, des choses que l’on ne peut pas contrôler se produisent. Certaines sont positives, d’autres négatives. Ça a été sombre, mais que puis-je y faire ? Je ne peux pas le contrôler. Le plus important est de rester dans le présent, et c’est ce que je fais. »

Était-ce les derniers mots de Jeremy Sochan sous le maillot des San Antonio Spurs ? Quoi qu’il en soit, comme il l’a lui-même dit, il ne maîtrise pas son destin. C’est avec fatalisme, et un brin de tristesse, qu’il a regagné le vestiaire la nuit dernière, attendant simplement que d’autres décident de son avenir.

Tension après Lakers-Spurs : Vanderbilt et Sochan s'embrouillent