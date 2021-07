Les Houston Rockets, très agressifs, veulent le 1er choix de la Draft 2021

Les Houston Rockets ont désespérément besoin de se reconstruire rapidement. Ils risquent d’avoir du mal à attirer des superstars en l’état actuel des choses. C’est sans doute pour cela qu’ils font leur maximum pour mettre la main sur le numéro 1 de la NBA Draft 2021. Pour sélectionner Cade Cunningham ?

Problème, ce sont les Detroit Pistons qui possèdent le 1st pick. Les Rockets, eux, n’ont « que » le 2ème choix. Mais selon Shams Charania, l’insider de The Athletic, ils « poursuivent de manière agressive » le pick des Pistons :

The Rockets are pursuing the No. 1 overall pick from the Pistons, according to our #NBA Insider @ShamsCharania.

pic.twitter.com/RbczE1OHkT

— Stadium Bets (@StadiumBets) July 24, 2021