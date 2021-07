Draft 2021 : et si Cade Cunningham ne finissait pas à Detroit ?

Dans leur saison cataclysmique, les Detroit Pistons ont eu le bonheur de choper le précieux sésame : choisir en premier lors de la Draft 2021. Evidemment, tous les yeux sont rivés vers Cade Cunningham, grand favori pour être appelé en premier par Adam Silver. Le jeune joueur ne va d'ailleurs rencontrer que les Pistons d'ici le 29 juillet.

À moins qu'un trade soit monté d'ici là. Et à en croire certains insiders, le potentiel de Cunningham fait tourner bien des têtes. Notamment celles de ceux qui détiennent les droits sur les 2e et 3e choix de cette Draft 2021. En effet, les Houston Rockets et les Cleveland Cavaliers vont chercher un moyen de convaincre Detroit de leur lâcher le pick #1.

Et même s'il y a quelques assets des deux côtés, il faudra que la proposition soit vraiment énorme pour satisfaire les Pistons. Cade Cunningham est considéré comme un talent générationnel par de nombreux observateurs, et il faudra donc mettre le prix pour l'obtenir.

Néanmoins, vu la complexité de cette mission pour Rockets et Cavaliers, les profils de Jalen Suggs, Jalen Green ou encore Evan Mobley les contenteront largement. On peut imaginer que les Rockets cibleront un big man, donc plutôt Mobley, et les Cavs un des Jalen.

Les Pistons raflent la mise, bonjour Cade Cunningham