Les Kings gagnent trop et sont en train de se flinguer

Avec 4 victoires en 5 matches, les Kings ont mis à mal leurs efforts de tanking ces derniers jours.

Les Sacramento Kings sont peut-être en train de gâcher leur propre stratégie de tanking. Après avoir remporté 4 de leurs 5 derniers matchs, dont le plus récent face au Utah Jazz, la franchise californienne a glissé de la 1re à la 4e place des plus mauvaises équipes de la ligue.

Ce recul dans le classement des pires bilans pourrait avoir des conséquences concrètes : le premier tour de

Draft des Kings, qui avait de bonnes chances d’êtrz l’un des premiers, pourrait désormais descendre jusqu’à la... 9e position.

Cette série de victoires intervient notamment dans un contexte où DeMar DeRozan joue énormément. Sur les cinq derniers matches, le vétéran, qui a claqué 41 pts et 11 asts face au Jazz, tourne à 37 minutes de moyenne et affiche des statistiques impressionnantes : 29,8 points de miyenne à 61.4% au tir. De quoi porter Sacramento… mais peut-être un peu trop.

Alors que les Kings semblaient avoir parfaitement lancé leur opération tanking cetre saison, cette dynamique positive risque de réduire leurs chances de tirer profit de leur médiocrité. Une situation paradoxale pour une équipe qui, jusqu’ici, avait fait le plus "dur"...