Les Sacramento Kings auraient rendu Malik Monk disponible pour un trade. La franchise veut rajeunir son effectif et se relancer.

Les Sacramento Kings auraient placé Malik Monk sur la liste des joueurs disponibles pour un trade. Selon le journaliste Chris Haynes, la franchise californienne cherche à rajeunir et à gagner en qualités athlétiques, dans un contexte sportif compliqué.

Une sortie de rotation qui change la donne

Malik Monk est récemment sorti de la rotation des Kings, le staff privilégiant désormais Keon Ellis sur les postes arrière.

« Malik Monk est sorti de la rotation des Sacramento Kings. Ils partent avec Keon Ellis à ce poste, et des sources m’ont indiqué que Monk est désormais disponible pour un trade », a expliqué Haynes.

Cette décision illustre l’orientation prise par Sacramento, qui souhaite remodeler son effectif autour de profils plus jeunes et plus explosifs.

Un profil toujours attractif sur le marché

Malgré cette situation, Malik Monk conserve une cote solide à l’échelle de la ligue. Haynes rappelle que l’arrière « joue extrêmement dur » et reste « l’un des meilleurs sixièmes hommes de la NBA », un statut qui pourrait attirer plusieurs équipes à la recherche d’un scoreur capable d’apporter immédiatement en sortie de banc.

Cette saison, Monk a disputé 24 matches, pour des moyennes de 12,5 points, 2,0 rebonds et 2,4 passes décisives, avec des pourcentages solides, 43,7 % au tir et 41,1 % à trois points.

Un contexte collectif difficile

Les difficultés collectives des Kings expliquent en partie cette ouverture au trade. Sacramento occupe actuellement la dernière place de la Conférence Ouest avec un bilan de 7 victoires pour 22 défaites. L’encombrement dans le backcourt et le besoin de renouveau ont poussé la franchise à envisager Malik Monk comme une pièce d’ajustement potentielle dans les discussions.

À l’approche de la trade deadline, son nom pourrait donc revenir régulièrement dans les rumeurs, alors que les Kings évaluent les options pour rééquilibrer leur effectif.

