Les New York Knicks seraient ouverts à l’idée de transférer Guerschon Yabusele avant la trade deadline NBA. La franchise étudie ses options autour de l’intérieur français, en difficulté dans sa rotation cette saison.

Guerschon Yabusele, un dossier activé en interne

Les New York Knicks pourraient être actifs sur le marché des transferts d’ici la deadline fixée au 5 février. Selon The Athletic, la franchise new-yorkaise est ouverte à un trade impliquant Guerschon Yabusele, principal renfort signé lors de la dernière free agency.

À 30 ans, l’intérieur français n’a pas réussi à s’imposer dans la rotation des Knicks. Son temps de jeu est limité à moins de dix minutes par match et son impact offensif est en net retrait par rapport à la saison précédente.

Une valeur marchande limitée

Toujours selon The Athletic, plusieurs dirigeants de la ligue estiment que New York devrait attacher un autre élément à Yabusele pour parvenir à le transférer avant la deadline. Une appréciation sévère, malgré un contrat jugé raisonnable : deux ans pour 11,3 millions de dollars, avec une option joueur à 5,7 millions pour la saison prochaine. Ça en dit donc long sur la valeur actuelle du Français sur le marché.

La situation financière des Knicks joue également un rôle. Avec une masse salariale élevée et la proximité du second apron de la luxury tax, la franchise ne peut pas se permettre de laisser ce slot salarial sans contrepartie.

Un contraste avec la saison passée

Revenu en NBA en 2024 après une campagne olympique remarquée avec l’équipe de France, Guerschon Yabusele avait livré une saison correcte avec les Philadelphia 76ers, compilant 11 points et 5,6 rebonds de moyenne tout en shootant à 38 % à trois points sur 70 matches.

À New York, la dynamique est tout autre. Son efficacité a chuté, son rôle s’est réduit, et les Knicks évaluent désormais s’il est préférable de transformer ce contrat en un profil plus utile à court terme pour leur rotation.

À l’approche de la trade deadline, le dossier Guerschon Yabusele apparaît donc comme l’un des leviers potentiels pour ajuster l’effectif new-yorkais, sans pour autant espérer un retour majeur.