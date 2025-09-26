Lors des négociations de l’été 2019, les dirigeants des Los Angeles Lakers auraient éclaté de rire face aux demandes extravagantes formulées par l’oncle de Kawhi Leonard.

Alors que les Los Angeles Clippers font l’objet d’une enquête de la NBA pour d’éventuelles irrégularités liées au salary cap, un long portrait publié par The Athletic revient sur le rôle central joué par Dennis Robertson, l’oncle de Kawhi Leonard, dans la carrière de la star. On y apprend notamment que les Los Angeles Lakers ont été décontenancés par les conditions posées lors des négociations de l’été 2019.

Selon les journalistes Dan Woike, Sam Amick et Mike Vorkunov, les dirigeants des Lakers auraient « ri » devant « l’audace » de Robertson. L’oncle de Leonard avait transmis une liste de requêtes jugées irréalistes : une part dans la propriété de la franchise, l’utilisation permanente d’un jet privé, une maison, ainsi qu’un montant garanti de revenus publicitaires en dehors des parquets.

Des demandes hors norme

Les responsables des Lakers auraient rappelé à plusieurs reprises que de telles exigences étaient contraires à la convention collective de la NBA. Mais Los Angeles n’était pas la seule équipe concernée : Robertson aurait présenté les mêmes conditions aux Toronto Raptors, avec qui Leonard venait de remporter le titre en 2019, et aux Clippers, où il a finalement signé.

« Il n’y a ni début ni fin à ce qu’il pouvait demander », a confié un dirigeant impliqué dans ces discussions à The Athletic. Un autre témoignage illustre ce sentiment : « Les choses dont il a besoin et celles qu’il veut sont indissociables. »

Un contexte brûlant pour les Clippers

Les révélations récentes prennent un relief particulier alors que la NBA enquête sur les Clippers, soupçonnés d’avoir contourné les règles du salary cap. La franchise de Steve Ballmer est citée dans une série d’investigations menées par le journaliste Pablo Torre, évoquant notamment un contrat publicitaire de 28 millions de dollars attribué à Leonard par une société liée à des investisseurs du club.

Kawhi Leonard entame sa sixième saison sous le maillot des Clippers, mais il ne serait plus en odeur de sainteté en Californie. Depuis 2019, il n’a disputé que 266 matchs de saison régulière sur 472 possibles en raison de blessures, mais il affiche encore des statistiques solides : 24,4 points, 6,4 passes et 4,2 rebonds de moyenne lorsqu’il est en mesure de jouer. Reste à savoir s'il sera encore en mesure de jouer après tout ça. Et si dans le futur des équipes auront envie d'avoir dans leur roster un joueur avec un tel passif.