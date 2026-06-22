À la recherche d'un pivot capable d'épauler Luka Doncic, Los Angeles aurait déjà dressé une première liste de candidats.

L'un des grands chantiers des Los Angeles Lakers cet été se situe clairement dans la peinture.

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs se multiplient autour de la volonté de la franchise de recruter un pivot capable de s'intégrer aux côtés de Luka Doncic. Et selon Dan Woike de The Athletic, plusieurs noms ressortent déjà.

Parmi les profils les plus appréciés par les Lakers figure toujours Walker Kessler.

Selon Woike, Los Angeles continue de suivre attentivement la situation du pivot du Utah Jazz, dont l'avenir fait beaucoup parler ces derniers jours après son refus d'une prolongation de contrat.

Le journaliste évoque même la possibilité d'un sign-and-trade, même s'il rappelle que l'Utah ne semble pas particulièrement enclin à se séparer de son intérieur.

Si la piste Kessler s'annonce compliquée, les Lakers étudieraient également d'autres solutions. Woike cite notamment Yves Missi et Robert Williams III parmi les profils susceptibles d'intéresser la franchise.

Tous deux apporteraient des qualités recherchées par les Lakers, notamment dans la protection du cercle et le jeu près du panier.

L'article mentionne également plusieurs autres pivots souvent associés aux Lakers ces derniers mois.

Cependant, Woike estime qu'un départ de Mitchell Robinson ou de Isaiah Hartenstein de leurs clubs paraît peu probable. Même constat pour Jarrett Allen, dont un transfert semble difficile à imaginer à ce stade.

Le dossier du poste 5 reste l'une des priorités de l'intersaison pour les Lakers. D’autant plus que c’est la principale requête de celui autour duquel ils veulent construire, Luka Doncic.

La franchise travaille déjà sur plusieurs fronts, entre les situations de LeBron James et Austin Reaves, mais la recherche d'un pivot capable de maximiser les qualités de Doncic apparaît comme un objectif majeur.

Et à quelques jours de la Draft et de l'ouverture du marché, Kessler, Missi et Robert Williams III semblent désormais figurer parmi les principaux candidats.