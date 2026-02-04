Les Memphis Grizzlies sont assis sur un trésor avec 12 choix de draft

Avec douze choix de premier tour en réserve, dont plusieurs picks extérieurs et un swap stratégique, Memphis s’offre une flexibilité rare pour reconstruire et peser sur les prochaines drafts NBA.

Les Memphis Grizzlies ont clairement changé de cap. Après le transfert de Jaren Jackson Jr., la franchise du Tennessee a fait le choix assumé d’accumuler des choix de draft et de construire son avenir autour de cette réserve d’actifs exceptionnelle. Une stratégie qui place désormais Memphis parmi les équipes les mieux armées de la ligue sur le long terme.

Dans l’échange impliquant Jaren Jackson Jr., les Grizzlies ont récupéré plusieurs tours de draft, venant s’ajouter à ceux déjà obtenus lors de transactions précédentes, notamment celles de Dillon Brooks et de Desmond Bane. Résultat : Memphis dispose aujourd’hui de douze choix de draft sur les sept prochaines années. Seuls Oklahoma City et Brooklyn en possèdent davantage sur la même période.

Dans le cadre de l’accord avec Utah, les Grizzlies ont obtenu trois premiers tours de draft futurs :

le premier choix de 2027 des Lakers

un choix de premier tour de 2027 provenant du trio Cavaliers, Timberwolves ou Jazz (le plus favorable)

un choix de premier tour de 2031 de Phoenix

Ce stock impressionnant donne à la franchise une grande marge de manœuvre. Il permet à la fois d’envisager une reconstruction progressive par la draft, mais aussi de se positionner agressivement sur le marché des échanges lorsque l’occasion se présentera.

À l’approche de la trade deadline, ces choix représentent une monnaie d’échange particulièrement précieuse dans une NBA où les jeunes talents sous contrat rookie sont plus que jamais convoités.

Un proche de la direction a d’ailleurs résumé cette nouvelle approche en expliquant :

« Nous avons complètement changé notre manière d’évaluer cette trade deadline. Aujourd’hui, ces choix de draft ont une valeur énorme et peuvent servir aussi bien à bâtir qu’à négocier. »

Concrètement, ces 12 choix de draft sont actuellement répartis ainsi :

Draft 2026

- Pick de premier tour Memphis Grizzlies (potentiellement top 10 en fonction de leur classement)

Draft 2027

- Pick de premier tour Memphis Grizzlies

- Pick de premier tour Los Angeles Lakers (protégé top 4)

- Pick de premier tour le plus favorable entre Cavaliers / Timberwolves / Jazz

Draft 2028

- Pick de premier tour Memphis Grizzlies

- Droit d’échange (pick swap) avec Phoenix. Memphis peut récupérer le meilleur des deux choix

Draft 2029

- Pick de premier tour Memphis Grizzlies

Draft 2030

- Pick de premier tour Memphis Grizzlies

- Pick de premier tour Orlando Magic

Draft 2031

- Pick de premier tour Memphis Grizzlies

- Pick de premier tour Phoenix Suns

Draft 2032

- Pick de premier tour Memphis Grizzlies

Avec Ja Morant toujours au centre du projet sportif (mais pour combien de temps ?), Memphis semble donc vouloir prendre le temps, accumuler des ressources et se laisser plusieurs options ouvertes. La suite dépendra de la manière dont la franchise décidera d’utiliser cet arsenal de picks, mais une chose est sûre : les Grizzlies se sont donné les moyens de peser durablement sur l’avenir.