Les Nuggets prêts à couper Jonas Valanciunas ?

Denver s'orienterait vers une séparation avec Jonas Valanciunas, dont la cote est en hausse sur le marché.

Le passage de Jonas Valanciunas aux Denver Nuggets pourrait déjà toucher à sa fin. Selon Logan Struck de Sports Illustrated, la franchise du Colorado s'orienterait vers une coupure du pivot lituanien dans les prochains jours.

Une décision qui lui permettrait d'économiser environ 8 millions de dollars et qui ferait immédiatement de Valanciunas un free agent.

Denver privilégierait une séparation

Les Nuggets seraient donc proches de trancher après avoir renforcé leur secteur intérieur avec la signature de Marvin Bagley III.

Ce dernier sort d'une saison solide entre les Washington Wizards et les Dallas Mavericks, où il a affiché plus de 10 points de moyenne en sortie de banc.

Dans ce contexte, Denver considérerait que Jonas Valanciunas n'est plus indispensable dans sa rotation derrière Nikola Jokic.

Une forte demande déjà annoncée

Si les Nuggets le coupent effectivement, Jonas Valanciunas ne devrait toutefois pas rester longtemps sans équipe.

Selon Marc Stein et Jake Fischer, plusieurs franchises suivent déjà de très près sa situation.

Les deux insiders expliquent que « l'intérêt en NBA pour le joueur de 34 ans ne cesse de grandir, tant de nombreuses équipes recherchent un intérieur expérimenté capable d'apporter de la taille. »

Un retour en Europe, notamment au Zalgiris Kaunas, a également été évoqué ces derniers jours. Mais l'intérêt grandissant de plusieurs équipes NBA pourrait bien rebattre les cartes.

La saison dernière, Jonas Valanciunas a tourné à 8,7 points, 5,1 rebonds et 1,2 passe décisive en 65 matches, avec un excellent 58,2 % de réussite au tir dans son rôle de doublure de Nikola Jokic.

Les Nuggets sont-ils en train de gâcher le prime de Nikola Jokic ?