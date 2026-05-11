Après une saison catastrophique, les Pacers ont perdu leur précieux choix de Draft 2026… envoyé aux Clippers.

Les Indiana Pacers sont probablement les grands perdants de la lottery NBA 2026. Après une saison catastrophique terminée avec le deuxième pire bilan de la ligue, la franchise a vu son choix de Draft filer… chez les Los Angeles Clippers.

Le scénario était pourtant connu depuis le transfert d’Ivica Zubac en février dernier. Indiana avait envoyé, entre autre, un premier tour protégé pour cette draft aux Clippers. Les Pacers conservaient leur pick uniquement s’il tombait dans le Top 4 ou à la dixième place et au-delà. Autant dire qu’avec leur saison (2e pire bilan), la franchise comme les fans comptaient bien sur un Top 4.

Mais dimanche soir, la lottery a tourné au désastre pour la franchise de l’Indiana. Le choix est finalement tombé en cinquième position, juste en dehors de la protection, offrant ainsi un énorme cadeau à Los Angeles.

Dans la foulée, le président des opérations basket Kevin Pritchard a pris la parole sur X pour assumer la responsabilité de cette énorme déconvenue.

« Je suis vraiment désolé pour tous nos fans », a écrit Pritchard. « J’assume complètement le fait d’avoir pris ce risque. Je suis surpris que le pick soit tombé en cinquième position après cette saison. Je pensais qu’on allait enfin avoir un peu de chance. »

Le dirigeant a également défendu le choix de recruter Ivica Zubac malgré l’énorme frustration actuelle autour de la Draft.

« Mais souvenez-vous : cette équipe avait besoin d’un pivot titulaire pour pouvoir rivaliser avec les meilleures équipes la saison prochaine. Nous avons toujours été résilients. »

Les Pacers avaient pourtant maximisé leurs chances en terminant avec un bilan de 19 victoires pour 63 défaites, soit le deuxième pire record NBA derrière les Washington Wizards. Indiana avait autant de chances que les Nets et les Wizards d’obtenir le 1er choix : 14%. Surtout, elle possédait 52,1 % de chances de choisir dans le Top 4, et donc de conserver son pick.

Au lieu de cela, le choix part finalement aux Clippers dans une Draft considérée comme l’une des plus profondes de ces dernières années.

Le timing rend le coup encore plus brutal pour Indiana, qui espérait justement reconstruire autour du retour de Tyrese Haliburton. Le meneur star a manqué l’intégralité de la saison après sa rupture du tendon d’Achille survenue lors des Finales NBA 2025.

Le coup se tentait. L’absence de leur star impliquait forcément une saison très compliquée. Et laissait espérer une année prochaine avec un gros effectif, comparable à celui de leur grosse saison 2025, avec Zubac à la place de Turner, le tout agrémenté d’un Top 4.

Au final, les Pacers repartent avec une saison ratée… et sans choix de Draft majeur.