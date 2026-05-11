Draft 2026 : Les Wizards choppent le gros lot !

En attendant la réforme de la draft prévue pour la saison prochaine, une forme de logique a été respectée pour la dernière édition de la loterie dans sa version actuelle. Les Washington Wizards, qui ont terminé avec le plus mauvais bilan de l’exercice écoulé, ont effectivement été récompensés par le tirage en héritant du premier choix ! C’est la première fois depuis sept ans que l’équipe la moins victorieuse de la saison choppent finalement le gros lot. D’ailleurs, les deux autres franchises qui avaient autant de chances que celle de D.C. de piocher en première position, ont été reléguées hors du top-4.

En effet, c’est le Utah Jazz qui récupère le deuxième choix tandis que les Memphis Grizzlies grimpent à la troisième position et les Chicago Bulls à la quatrième. Les Wizards ont fini avec 17 petites victoires, le Jazz 22, les Grizzlies 25 en tankant comme des cochons pendant deux mois et les Bulls 31. Ils auront tous la possibilité de sélectionner l’un des quatre prospects majeurs de la promotion.

Les Wizards pourront donc choisir entre AJ Dybantsa, Darryn Peterson et Cam Boozer. Le premier nommé est celui qui revient pour l’instant le plus souvent en tête des dernières mocks drafts des différents spécialistes. Mais cela pourrait éventuellement changer après les entretiens et les workouts qui auront lieu d’ici la draft fin juin. N’importe lequel des trois constitue une sacrée pièce pour bâtir une équipe. Une aubaine pour une formation de Washington qui possède un jeune noyau dur intéressant (Alex Sarr, Kyshawn George, Tre Johnson, Bilal Coulibaly) mais manque d’un jeune super talent. Les dirigeants ont aussi fait venir Trae Young et Anthony Davis en 2026 et le club devrait donc enfin passer un cap.

Boozer finira peut-être dans l’une des deux franchises où son père a joué durant sa carrière puisque Utah et Chicago sont en position de le drafter. Caleb Wilson est le joueur censé compléter le top-4 mais vu son profil athlétique, il séduira peut-être aussi les Grizzlies avec leur troisième choix.

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Les Indiana Pacers et les Brooklyn Nets sont les grands perdants de cette loterie. Ils avaient eux aussi 14% de chances de finir avec le premier choix. C’est même pire pour Indiana, qui refourgue du même coup son pick aux Los Angeles Clippers. Les Pacers avaient inclus ce tour de draft dans l’échange impliquant Ivica Zubac. Ils ne l’auraient conservé que s’il avait été situé entre la première et la quatrième place, ou la dixième à la trentième. Ils ont eu le cinquième, et ce sont donc les Angelenos qui choisiront dans le top-5 pour la première fois depuis plus de 10 ans.

Les Nets drafteront en 6, un an après avoir obtenu le 8eme pick. Leur reconstruction devait se faire par la draft mais ils ne sont pas gâtés par le tirage. Les Sacramento Kings (7), les Atlanta Hawks (8, via les New Orleans Pelicans), les Dallas Mavericks (9) et les Milwaukee Bucks complètent le top-10. Les Golden State Warriors piocheront en 11 et le Oklahoma City Thunder (via les Clippers) en 12. Suivent ensuite le Miami Heat et les Charlotte Hornets.