Les Pacers verrouillent leur pépite cachée, Andrew Nembhard

Les Indiana Pacers ont désormais un noyau dur sur lequel s'appuyer pour les années à venir et Andrew Nembhard en fait partie. L'une des révélations de la très belle saison des Hoosiers, jusqu'à la finale de la Conférence Est contre Boston, a prolongé son contrat cette semaine, comme l'annonce Adrian Wojnarowski d'ESPN.

L'arrière canadien, actuellement à Paris pour les Jeux Olympiques avec son pays, s'est engagé pour trois saisons supplémentaires et 59 millions de dollars. Un joli deal justifié par son rôle essentiel la saison dernière, que ce soit lors des absences de Tyrese Haliburton ou pour contribuer au run inattendu en post-saison. Andrew Nembhard, 24 ans, tournait à près de 15 points et 5 passes à 56% d'adresse en playoffs. Il a également développé un certain attrait pour les paniers cruciaux. Les Knicks ne s'en souviennent que trop bien...

ANDREW NEMBHARD SAVES THE PACERS pic.twitter.com/0NN1BE6jTU — Itamar (@Itamar_17_10) May 11, 2024

Avec Tyrese Haliburton, Andrew Nembhard, Pascal Siakam, Myles Turner ou TJ McConnell pour ne citer qu'eux, les Pacers vont tout faire pour montrer que leur saison 2023-2024 n'était pas un hasard ou une parenthèse enchantée.

