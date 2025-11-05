Les Pelicans et les Grizzlies susceptibles de déménager ?

Coincés dans des petits marchés, les New Orleans Pelicans et les Memphis Grizzlies ne sont pas à l’abri d’un déménagement dans le futur.

La NBA veut s’étendre. C’est le plan annoncé depuis maintenant quelques années : un ajout de deux franchises normalement situées à Seattle et Las Vegas. Mais Adam Silver n’a pas non plus fermé la porte à un déménagement d’équipes actuelles. La ligue préfère ne pas trop évoquer le sujet, toujours assez délicat. Mais selon Sports Illustrated, il se murmure en coulisses que deux organisations ne seraient pas à l’abri d’un changement de ville. Il s’agirait donc des Memphis Grizzlies et des New Orleans Pelicans.

Les deux franchises ont des points communs : elles sont dans des petits marchés et le partenariat avec leur salle expire à la fin de la décennie en cours. Ce sont aussi deux formations qui peinent à trouver leur public. Les Grizzlies, par exemple, sont fréquemment parmi celles qui remplissent le moins leur enceinte lors des matches à domicile. Des billets ont récemment été vendus à partir de deux dollars…

Ça ne s’arrangerait probablement pas en cas de transfert de Ja Morant. L’ironie, c’est que la franchise provient elle-même d’une expansion puis d’un déménagement. Créée en 1995 à Vancouver, elle a quitté le Canada quelques années plus tard. Les Pelicans sont eux fréquemment cités parmi les rumeurs de relocalisation.