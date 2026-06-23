Malgré l'intérêt de nombreuses franchises, New Orleans ne compterait pas se séparer facilement de Trey Murphy III ou Herb Jones.

Les New Orleans Pelicans reçoivent de nombreux appels, mais ils ne comptent pas brader leurs meilleurs ailiers.

Selon l'insider Jake Fischer, entre six et douze équipes auraient manifesté un intérêt plus ou moins sérieux pour Trey Murphy III et Herb Jones à l'approche de la Draft et du marché des transferts.

Le problème ? Le prix demandé par New Orleans serait colossal.

Un retour façon Desmond Bane

Fischer affirme que les Pelicans continuent d'exiger plusieurs choix du premier tour de Draft pour envisager un départ de l'un de leurs deux ailiers.

« À ma connaissance, les Pelicans reçoivent de l'intérêt de six à douze équipes, selon le sérieux des discussions et selon le joueur concerné », a expliqué Fischer.

« New Orleans continue de demander plusieurs choix du premier tour pour ces deux joueurs. »

Concernant Murphy III, la franchise viserait même une contrepartie similaire à celle obtenue récemment par le Memphis Grizzlies lors du transfert de Desmond Bane.

« Je pense que ce qui est demandé pour Trey Murphy est toujours considéré comme l'équivalent du package récupéré pour Desmond Bane », a ajouté Fischer.

Deux profils extrêmement recherchés

Cette fermeté n'a rien de surprenant au vu des profils concernés.

À 26 ans, Murphy sort de la meilleure saison de sa carrière avec 21,5 points, 5,7 rebonds et 3,8 passes décisives de moyenne, tout en convertissant 37,9 % de ses tirs à trois points.

Jones, malgré une saison plus compliquée offensivement, reste considéré comme l'un des meilleurs défenseurs extérieurs de la NBA grâce à sa polyvalence et a un impact des deux côtés du terrain.

New Orleans ne veut pas vendre

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs autour des deux joueurs se multiplient.

Les Atlanta Hawks, les Golden State Warriors et plusieurs autres franchises ont notamment été associés à Murphy III.

Pour autant, le message envoyé par New Orleans semble clair : les Pelicans sont prêts à écouter, mais uniquement si une équipe accepte de payer un prix exceptionnel.

À quelques jours de la Draft, il reste désormais à voir si une franchise sera prête à répondre à ces exigences.