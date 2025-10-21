La saison NBA 2025-2026 débute la nuit prochaine et, comme chaque année, les membres de la rédaction se mouillent en vous proposant leurs prévisions pour les trophées individuels, l'affiche des Finales. Ils ont tenté de justifier leurs choix et de proposer chacun une hot take. Vous pouvez aussi retrouver les pronostics de la rédac pour la saison 2024-2025 pour juger de la pertinence de notre team ou vous rendre compte qu'il y a potentiellement quelques individus dramatiques en matière de pronos ! Quelques uns avaient trouvé l'identité du champion, d'autres celles du MVP ou du Coach of the Year, mais pour le reste... le désert.

On attend vos pronos dans les commentaires !

Théophile Haumesser

MVP : Nikola Jokic

Le meilleur joueur du monde sort d'une saison totalement incroyable sur le plan individuel et, cette année, son équipe semble suffisamment bien armée pour qu'elle ne le pénalise pas au moment de remettre les trophées de fin de saison.

Rookie of the Year : Cooper Flagg

L'ancien Dukie a le talent, le physique et l'équipe autour de lui pour assurer à la fois des perfs individuelles et des résultats collectifs.

Defensive Player of the Year : Victor Wembanyama

Sans sa thrombose l'an dernier, il aurait déjà ce trophée à son actif, je vois mal qui pourrait le lui prendre des mains cette année.

6th man : Anfernee Simons

Le mec aime shooter et il tombe dans l'équipe qui aime le plus les joueurs qui aiment shooter. CQFD.

MIP : Reed Sheppard

La blessure de VanVleet va lui ouvrir le réservoir à minutes. A lui d'en faire bon usage et de montrer qu'il n'a plus rien à foutre en G-League.

Coach of the Year : Quin Snyder

Si la mayonnaise prend du côté des Hawks, Atlanta pourrait bien être l'équipe surprise à l'Est.

Champion : Denver Nuggets

Vu comment les Nuggets ont su pousser le Thunder dans ses retranchements l'an dernier avec une équipe décimée, on se dit que cette saison est la bonne.

Finaliste : Cleveland Cavaliers

Les Cavs ont le talent, mais auront-ils le mordant pour arriver jusque-là ? J'ai envie d'y croire.

Hot Take : Les Wolves seront la première équipe depuis les Warriors à faire une troisième finale de conf de suite.

Julien Deschuyteneer

MVP : Nikola Jokic

Je ne sais même pas pourquoi je réponds, j’aurais dû prendre ma retraite sur mon prono de la saison passée. Avoir autant raison un tel coup de chance n’arrive qu’une fois dans une vie. Bref, cette année, les Nuggets seront très costauds, Jokic énorme, et les votants voudront ne pas trop abuser après l’avoir empêché d’en choper 5 de suite.

ROY : Cooper Flagg

Aucun autre rookie n’aura autant le ballon et de responsabilités dans le jeu que lui - il a même déjà évoluer comme meneur en pré saison… Et comme il s’avère qu’il est visiblement un joueur de balle au panier tout ce qu’il y a de plus correct, je ne vois pas comment le trophée pourrait lui échapper.

DPOY : Victor Wembanyama

S’il joue suffisamment chaque saison, Victor tapera le record de DPOY détenu conjointement par Dikembe Mutombo, Ben Wallace et Rudy Gobert. Et il tapera celui de Dwight Howard, qui en a remporté trois consécutifs.

6th Man : Naz Reid

Anfernee Simons devrait empiler un paquet de points cette année. Mais Naz Reid va jouer encore plus de minutes cette saison. Son talent et sa versatilité lui donneront le titre.

MIP : Deni Avdija

J’ai envie de croire que, dans ce Portland qui m’intrigue, Deni Avdija va réussir à caler une saison entière comme sa fin de saison dernière. Certes, les Blazers seront (un peu) plus attendus que lors de leur grosse fin de saison sans enjeu, mais Avdija a du talent plein les mains. Et le départ de Simons devrait lui donner encore plus de responsabilités offensives.

COY : Joe Mazzulla

Je sens que soit les Celtics, soit les Pacers vont surpasser les attentes après la blessure de leur joueur star. Si c’est le cas, Rick Carlisle ou Joe Mazzulla pourraient être récompensés.

Champion : Oklahoma City Thunder

Dans un duel épique, le Thunder va survivre aux Nuggets en finale de conf. Nikola Jokic est entouré comme jamais, mais les jeunes d’OKC ont continué de progresser, leur défense est toujours aussi bonne et Jalen Williams n’aura pas besoin de 700 injections d’anti-inflammatoires pour jouer. Du moins je l’espère.

Finaliste : New York Knicks

Encore plus de mal à sortit un vainqueur de la conf’ Est qu’un vainqueur à l’Ouest, et c’est pas peu dire. Je ne serai clairement pas triste si les Cavs vont en finale, mais voir à ce niveau l’intensité de Knicks qui reviennent enfin en finale ne serait pas pour me déplaire.

Hot Take : Pas un Américain dans la All-NBA First Team. Luka Doncic, Shai-Gilgeous Alexander, Giannis AntetoKounmpo, Victor Wembanyama et Nikola Jokic y seront. Bien évidemment, Anthony Edwards va venir me donner tort.

Antoine Pimmel

MVP : Giannis Antetokounmpo

Les Milwaukee Bucks vont finir dans le top-4 (quatrième, faut pas déconner non plus) de la Conf’ Est (ça pourrait être ma hot take) avec un Giannis Antetokounmpo monstrueux et, aussi par pitié de le voir jouer pour Doc Rivers avec une bande de peintres, les votants vont lui donner son troisième MVP.

ROY : Cooper Flagg

Ace Bailey mettra plus de points par match, Dylan Harper finira fort après avoir commencé moyen mais, sur l’année, le meilleur, ça sera Cooper Flagg.

DPOY : Victor Wembanyama

Il suffit qu’il joue 65 matches pour que le trophée lui revienne automatiquement.

6th Man : Anfernee Simons

Un scoreur pareil en sortie de banc avec carte blanche pour shooter de loin ? 19-20 pions par game et un trophée ainsi qu’une prolongation aux Celtics.

MIP : Un mec des Pacers, genre Bennedict Mathurin ou Andrew Nembhard

Plus le temps passe, plus ce trophée me gonfle. Il ne veut pas dire grand-chose alors que la définition paraît claire tout en étant super floue.

COY : Ime Udoka

Il l’a jamais eu, si Houston est dans le top-3 ils vont lui filer pour récompenser le changement de culture de l’équipe, bla, bla, bla...

Champions : Denver Nuggets

La meilleure équipe de l’ère Nikola Jokic. Complète, forte, et portée par le meilleur joueur du monde.

Finalistes : New York Knicks

Enfin ! 27 ans après, les Knicks retrouvent les finales.

Hot take : Ja Morant tradé en cours de saison

Memphis va « bottom out » et viser la draft. Trade de Jaren Jackson Jr d’ici un an, un an et demi. Morant d’abord.

Shaï Mamou

MVP : Luka Doncic

Des quatre usual suspects qui finissent presque toujours top 3 ou top 4, à savoir Giannis, le Joker et SGA, il est le seul à ne pas avoir encore décroché le MVP. Il doit commencer à mettre sa patte sur les Lakers cette saison, ce qui pourrait se traduire par ce trophée. Après, si un mec avec le même prénom que moi fait le back to back, je relirai avec plaisir des "Shai est trop fort", "Quel joueur ce Shai" et "Shai est le GOAT" pour kiffer par procuration.

Rookie of the Year : Cooper Flagg

Ce ne sera pas aussi facile que ça et la course sera sans doute assez disputée, mais je le vois rayonner et montrer rapidement toute sa panoplie.

Defensive Player of the Year : Victor Wembanyama

Duh.

6th man : De'Andre Hunter

Le plus gros scoreur en sortie de banc, ce sera probablement lui. Je m'en réfère donc au théorème de Lou Williams et Jamal Crawford.

MIP : Bennedict Mathurin

Un casse-tête... Mais comme je passe mon temps à chanter et écouter des comptines en ce moment et qu'il paraît que dans la ferme de Mathurin, hi-ya, hi-ya-oh, j'opte pour l'arrière des Pacers.

Coach of the Year : Jamahl Mosley

Puisque je vois Orlando finir dans le top 3 à l'Est, j'imagine que cela s'accompagnera de louanges méritées pour Mosley, un peu tancé pour les difficultés offensives de son équipe la saison dernière; Avec le trio Banchero-Wagner-Bane, ça devrait aider.

Champion : Oklahoma City Thunder

Le back to back est terriblement dur à réussir en NBA, mais je me dis qu'avec cet effectif et cette jeunesse par rapport aux autres équipes que l'on a cru capables d'y arriver, y'a moyen de moyenner comme on dit dans les banlieues dortoirs.

Finaliste : Orlando Magic

Je ne sais pas pourquoi mais je vois l'Est encore très ouvert et foutraque cette saison. Ou en tout cas je n'arrive pas à imaginer les Knicks et les Cavs satisfaire les attentes. Je vais tenter de "speak into existence" une saison mémorable du Magic qui serait presque aussi surprenante que la présence d'Indiana en Finales l'an dernier.

Hot Take : Giannis Antetokounmpo ne finit pas la saison avec les Bucks.

Pierre-Armand Samama

MVP : Victor Wembanyama

Motivé comme jamais, MVP de l'intersaison avec ses retraites asiatiques et son programme de remise en forme, et avec une pré saison en tout point réussie, on ne voit pas (malgré toute notre mauvaise foi) ce qui pourrait l'arrêter, à part 29 équipes qui veulent lui faire la peau. Même pas peur, le Victor.

ROY : Ace Bailey

Oui ok Cooper Flagg etc etc... Mais un gars qui s'appelle Ace, qui est une belle tête de noeud quand il veut avec un vrai potentiel de superstar, ça nous filerait quelques frissons (et à Adam Silver pour d'autres raisons). Ace of the year !

DPOY : Victor Wembanyama

Qui d'autre ? On a failli lui filer l'an dernier alors qu'il n'avait joué que la moitié de la saison. Sauf catastrophe, le futur MVP 2026 devrait rafler la double timballe.

MIP : Andrew Nembhard

On a tellement kiffé les Pacers en mai-juin qu'on espère les voir passer un nouveau cap cette année. En l'absence d'Haliburton, le pétard Nembhard va avoir une vraie carte à jouer, et on pense qu'il saura saisir sa chance.

6th man : Jordan Clarkson

A force de se taper le système Thibodeau, on ne savait même pas qu'il y avait d'autres joueurs sur le banc des Knicks. Pour inaugurer cette première saison du banc new yorkais depuis des lustres, espérons que l'ami Clarkson puisse démontrer qu'il est le JR Smith 3.0 que le Garden attend.

COY : Jamahl Mosley

Comme le 89eme album de Patrick Bruel, la saison du Magic, ça y est, est annoncée comme celle de la VRAIE maturité. Avec un tel maillot rétro, Orlando se doit de nous décoller de notre canapé cette année, et Mr Mosley semble être le chef d'orchestre idéal pour réciter cette belle partition.

Finaliste : New York Knicks

Ils sont attendus au tournant et dans le coeur des fans, ne pas atteindre la finale serait un échec. Il va falloir montrer aux effrontés Pacers qu'ils ont eu un sacré coup de ch... et profiter de certaines absences chez les concurrents.

Champion : OKC

Ils sont jeunes, ont pris de l'expérience, et compris ce qu'il fallait faire pour ne plus se faire peur. La perspective d'un back2back devrait coller un shoot d'adrénaline à SGA et permettre à Alex Caruso de rentrer définitivement dans la discussion du GOAT.

Hot take : Stephen A Smith va se prendre une droite d'un joueur avant le All-Star Game.

Damien Da Silva

MVP : Luka Doncic

Affûté, le Slovène risque de sortir une saison XXL en évitant les blessures. Malgré des hésitations avec Nikola Jokic, je le vois bien profiter de plusieurs facteurs : l’attrait de la nouveauté, le storytelling autour de lui et la puissance médiatique des Lakers.

RoY : Cooper Flagg

Il ne sera peut-être pas le rookie le plus prolifique, mais il sera sans doute le plus complet. Avec immédiatement un rôle impactant dans une bonne équipe. Avec sa régularité et sa hype, je le vois comme une évidence.

DPoY : Victor Wembanyama

Comment faire un autre choix ? Sans son problème de santé l’an dernier, ce trophée lui était déjà promis. Et sans une blessure - je touche du bois -, je ne vois pas comment cette distinction peut lui échapper. Il va - encore plus que l’an dernier - dominer les débats en défense.

6th man : Naz Reid

Le choix de la sécurité. J’ai aussi pensé à Simons et Hunter, mais l’intérieur des Minnesota Timberwolves m’apporte plus de garanties. Je n’ai aucun doute sur son impact en sortie de banc pour faire les « stats » nécessaires pour ce trophée.

MIP : Andrew Nembhard

J’ai choisi le joueur des Pacers que je le vois le plus profiter de l’absence de Tyrese Haliburton. Sans lui, le Canadien va avoir des responsabilités plus importantes et donc prendre une nouvelle dimension au niveau de ses statistiques.

CoY : David Adelman

Plus difficile à dire, donc j’ai adopté une méthodologie assez simple : la meilleure équipe de la saison régulière à mes yeux ? Les Nuggets, donc j’ai choisi Adelman. A l’Est, je vois les Cavs en tête et un back-to-back me semble complexe à imaginer pour Atkinson.

Champion : Denver Nuggets

Le retour des Nuggets au sommet de la NBA. L’intersaison a été excellente et je vois bien Nikola Jokic mener à nouveau cette équipe jusqu’au titre. Pour OKC, réaliser un back-to-back est de plus en plus complexe...

Finaliste : Cleveland Cavaliers

L’Est est toujours difficile à lire. Les Cavs ont le talent pour passer un cap afin d’atteindre les Finales NBA.

Hot Take : Boston dans le Top 6 à l’Est

Et pour être honnête, je n’étais pas si loin de les mettre en Finales NBA... Mais l’incertitude autour de Tatum reste trop importante. En tout cas, autour de Jaylen Brown, je crois que cette équipe peut très bien s’en sortir à l’Est.

Benjamin Moubèche

MVP : Giannis Antetokounmpo

Presque toujours parmi les finalistes pour le trophée depuis ses back-to-back MVPs en 2019 et 2020, le Greek Freak a un dossier parfait pour cette saison : une équipe faiblarde à porter en mode sac à dos, et une domination toujours aussi éloquente des deux côtés du terrain.

RoY : Cooper Flagg

On enfonce une porte ouverte, mais Nico Harrison a besoin d’au moins ça pour survivre à la saison.

DPoY : Victor Wembanyama

Il aurait déjà dû l’être l’année dernière, si les critères de la ligue avaient été plus souples ou s’il avait pu rester en bonne santé. Sans problème majeur, il semble absolument intouchable pour ce trophée.

6th man : Naz Reid

Petit plat du pied, car on sait que Reid restera assurément sur le banc, contrairement à d’autres candidats, et qu’il continuera d’exceller dans ce travail qu’il fait déjà à merveille depuis plusieurs saisons.

MIP : Ausar Thompson

Je suis peut-être fou, mais j’ai envie de croire qu’Ausar Thompson va passer un gros step en attaque cette saison. Super athlète, il a le moteur pour faire de grandes choses et sa troisième saison en NBA pourrait être celle de la maturité sur le plan technique. En tout cas, le potentiel est là.

CoY : Jamahl Mosley

Il a fait beaucoup de bien à Orlando depuis son arrivée et a déjà fait partie des finalistes pour cette récompense. Avec un effectif en meilleur santé que la saison précédente, son équipe peut faire un bond dans le classement, ce qui ferait de lui un solide candidat.

Champion : Oklahoma City Thunder

Les back-to-backs sont rares en NBA, mais les équipes comme le Thunder le sont encore plus. Un groupe de jeunes, dont beaucoup ont encore une belle marge de progression, dans la continuité et si bien coachés… Je ne vois aucune raison de ne pas les désigner comme favori pour cette année. Ici, on trust le process.

Finaliste : New York Knicks

À mes yeux, c’est un scénario aussi réaliste que les Cavaliers en Finales, mais j’ai surtout envie de voir la ville de New York galvanisée par les Finales NBA.

Hot Take : *Plusieurs* équipes battront le record de 3PTS/match (48,2), que les Celtics n’auront gardé que pendant une saison, et au moins une franchira la barre mythique des 50