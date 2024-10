NBA : Les pronos de BasketSession pour la saison 2024-2025

La saison NBA 2024-2025 est sur le point de démarrer et on sait que vous trépignez d'impatience à l'idée de découvrir nos pronostics sur les trophées individuels et l'affiche des Finales... pour parier exactement l'inverse. On attend vos propres pronostics dans les commentaires de l'article !

Théophile HAUMESSER

MVP : Luka Doncic (Dallas Mavericks)

C’est la trajectoire normale et attendue pour un joueur de son talent.

RoY : Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)

Sans doute un peu un choix du cœur, puisque ce trophée dépend avant tout des opportunités qu’auront chacun de ces jeunes de briller, mais il n’y aurait rien d’étonnant à ce que la cote du Français ne grandisse au fil de la saison pour finir très fort.

MIP : Scoot Henderson (Portland Trail Blazers)

Scoot a tout simplement trop de talent pour rester sur sa (très) décevante saison rookie. On s’attend à le voir rebondir dès cette année.

DPoY : Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Vu la hype qui l’a accompagné l’an dernier dans ce registre, on s’attend à ce qu’il truste le classement dès cette deuxième année par son impact dissuasif.

CoY : Joe Mazzula (Boston Celtics)

Fini les polémiques et les doutes, Joe Mazzula est l’un des meilleurs coaches de cette ligue. On espère simplement que son effectif XXL ne l’empêchera pas de remporter ce trophée individuel, comme ça a été le cas pour Erik Spoelstra. La bonne nouvelle, c’est qu’il a l’air de n’en avoir absolument rien à foutre.

6th man : Donte DiVincenzo (Minnesota Timberwolves)

En vrai, je voulais mettre Guerschon et je sais que, de toute façon, ce trophée ira au plus gros croqueur scoreur en sortie de banc. Mais l’impact de Donte DiVicenzo devrait se faire sentir immédiatement du côté des Wolves.

Champion : Oklahoma City Thunder

Pour sortir de l’Ouest, j’ai beaucoup hésité entre OKC et de Dallas. Sur la qualité et la longueur de banc, OKC semble au-dessus (d’un mini poil), mais les Mavs pourraient bien créer la surprise. S’ils atteignent la finale, OKC a je pense toutes les armes pour poser énormément de problèmes à n’importe quelle équipe. Le talent, la jeunesse et le culot sont de leur côté.

Finaliste : Boston Celtics

Pour autant, il ne sera pas facile de faire tomber les Celtics qui ont même réussi à renforcer leur banc durant l’intersaison. Attention malgré tout à la fatigue et à la lassitude. Boston a malgré tout, toutes les armes pour espérer signer un back-to-back.

Antoine PIMMEL

MVP : Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

Le Thunder est armé pour faire une très grosse saison régulière et SGA, deuxième du vote l'an dernier, sera la star de l'équipe avec le plus grand nombre de wins.

ROY : Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)

Tellement difficile... Zach Edey, Donovan Clingan et Reed Sheppard sont les trois favoris selon moi. Mais je vais aller avec mon gars Zach.

MIP : Jalen Williams (Oklahoma City Thunder)

Deux trophées pour le Thunder. Williams va passer de genre 16 à 22 points de moyenne et devenir All-Star en mettant la main sur le MIP.

DPOY : Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Si les Spurs gagnent 35 matches ou plus, il prend le trophée.

COY : Joe Mazzulla (Boston Celtics)

Un trophée toujours donné en décalage d'une année sur l'autre. Chris Finch peut aussi le prendre si Minnesota se maintient dans le top-3. Peut-être Nick Nurse si Philly domine la saison régulière.

6th Man : Russell Westbrook (Denver Nuggets)

Pour le récompenser de son changement de rôle

Champion : Boston

Finaliste : Denver

Le doublé m'a jamais paru aussi crédible. Par contre, cette fois, les Celtics auront vraiment besoin de Porzingis. On a toujours pas eu cette finale Nuggets-Celtics, cette fois, c'est la bonne

Shaï MAMOU

MVP : Shai Gilgeous-Alexander (OKC)

Je ne sais pas si c'est parce que je crois vraiment dans les chances de SGA, où si j'ai juste envie d'entendre et de lire "Shai MVP" en fin de saison pour vivre un egotrip.

RoY : Bub Carrington (Washington)

J'aime bien jouer les marginaux pour ce trophée et ça ne réussit pas souvent aux pauvres mecs que j'ai désignés. J'adore le style de Bub Carrington et l'imagine scorer pas mal avec les Wizards. Je m'excuse auprès de lui par avance.

MIP : Evan Mobley (Cleveland)

Avec plus de ballons à jouer en attaque et la maturité aidant, je l'imagine exploser et devenir All-Star cette saison.

DPoY : Victor Wembanyama (San Antonio)

Entre le nombre de contres qu'il va coller, une dissuasion de tous les instants et un temps de jeu accru, il faudra vraiment que les Spurs soient ultra nuls pour l'empêcher de remporter le trophée.

CoY : Taylor Jenkins (Memphis)

J'aime beaucoup ce coach et je le crois capable de ramener les Grizzlies là où ils étaient avant que tout ne parte en cacahuète.

6th man : Buddy Hield (Golden State)

Je me suis laissé influencer par sa pré-saison où il a envoyé du panier à 3 points à gogo et j'ai l'impression que dans l'attaque des Warriors, il aura les stats suffisantes pour prétendre à ce trophée.

Champion : Boston Celtics

Finaliste : Oklahoma City Thunder

A l'Est, je ne vois personne capable de déloger les Celtics sauf blessures en pagaille. A l'Ouest, c'est tellement ouvert que je vais opter pour l'équipe que j'aimerais voir atteindre les Finales et prendre rendez-vous pour la suite à défaut de gagner, à savoir OKC.

Julien DESCHUYTENEER

MVP : Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

J’ai bien peur que le joueur le plus valuable de la ligue ne remporte pas un 4e trophée en cinq ans sous prétexte que quoi ma brave dame mais ça le mettrait au niveau des plus grands de l’histoire. Parce que visiblement il ne faut pas mettre un des plus grands de l’histoire au niveau des plus grands de l’histoire. Allez comprendre… Le meilleur joueur du meilleur bilan de la SR fera néanmoins un très joli vainqueur.

ROY : Zach Edey (Memphis Grizzlies)

Je le vois bien avoir des minutes et des responsabilités. Dans une rookie race très ouverte, je serais ravi de voir son jeu presque anachronique s’imposer, même si on espère que Zaccharie Risacher fera déjouer les pronos US.

MIP : Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Le Français peut-il être l’héritier d’Alvin Robertson, Rony Seikaly, Don MacLean, Gilbert Arenas et Monta Ellis ? En termes de carrière, je ne le lui souhaite pas. Mais tous ceux-là ont remporté lors de leur 2e saison pro ce trophée de MIP qui semble destiné aux troisième année et plus. Par contre, aucun n’affichait en rookie les stats de Victor, loin de là. Alors, la cote est trèèèès élevée. Mais s’il est l’alien que l’on pense qu’il est, alors ce ne sera pas impossible.

DPOY : Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Encore plus que pour Jokic avec le MVP, je ne vois pas les votants filer un 5ème trophée à un Rudy Gobert injustement raillé et sous-estimé outre-atlantique. Ce qui laisse un boulevard un autre Français. Qui n’aura d’ailleurs peut-être pas besoin d’un boycott de Rudy pour être le vrai numéro 1 du secteur cette année tant il était déjà énorme en rookie.

COY : Joe Mazzulla

Les deux meilleures équipes en saison régulière risquent d’être les mêmes que l’an passé. Mark Daigneault ayant été désigné en 2024, je vois bien Joe Mazzulla être élu en 2025. Manière inconsciente, aussi, de récompenser le titre de champions.

6th Man : Alex Caruso

Avant LE trade, je voyais bien Naz Reid faire le back-to-back. Mais avec DiVincenzo, la répartition des ballons dans le second unit pourrait être diluer. Alors je vais tenter Alex Caruso dont l’arrivée dans une des meilleures défenses de la saison passée m’intrigue pas mal.

Champion : Boston Celtics

Comme beaucoup, ce n’est pas l’équipe qui me fait le plus vibrer, mais il y a un côté clinique, chirurgicale dans sa « domination », voire inéluctable. Elle continuera sur sa lancée et, même s’il ne faut pas sous-estimer la conférence Est, elle aura plus de fraîcheur que l’équipe qui survivra à la grosse bataille de l’Ouest. D’ailleurs, je ne sais toujours pas, entre les Mavericks, le Thunder et les Nuggets, quel nom d’équipe je vais écrire à la prochaine ligne.

Finaliste : Oklahoma City Thunder

Je n’ai pas tiré au sort, mais presque. Je pars quand même sur OKC, qui sort d’une belle saison, et qui devrait continuer de progresser après une belle intersaison.

Damien DA SILVA