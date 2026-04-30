Les Rockets vers un comeback historique après avoir été menés 0-3 ?

Quatre équipes ont déjà remonté un 0-3 en playoffs NBA. Aucune d'entre elles n'a remporté le game 7 derrière. Houston est à deux matches de cet exploit.

Menés 0-3 par les Lakers au premier tour, les Rockets ont prolongé leur saison en arrachant le Game 5 à Los Angeles. Houston n’a plus vraiment de marge, mais peut encore viser un exploit rarissime : devenir seulement la cinquième équipe de l’histoire NBA à forcer un Game 7 après avoir perdu les trois premiers matches d’une série.

Jusqu’ici, quatre équipes ont réussi à remonter de 0-3 à 3-3. Aucune n’est allée au bout. Toutes ont perdu le Game 7.

La première remonte à 1951, en Finales NBA, lorsque les Knicks se retrouvent menés 0-3 par les Rochester Royals. New York, emmené notamment par Max Zaslofsky, Harry Gallatin et Dick McGuire, parvient à relancer totalement la série en gagnant trois matches de suite. En face, Rochester s’appuie sur Bob Davies, Bobby Wanzer et Arnie Risen, dans un basket encore très éloigné du jeu moderne. Les Knicks passent tout près d’un exploit qui aurait eu un retentissement énorme, surtout en Finales, mais les Royals gardent finalement la main lors du Game 7, remporté 79-75.

Il faut attendre 1994 pour revoir une équipe aller aussi loin. Les Nuggets, déjà héros du premier tour après leur upset contre les Sonics, numéro 1 de la conférence Ouest, se retrouvent menés 0-3 par le Jazz en demi-finale de conférence. Utah a l’expérience, le duo Karl Malone-John Stockton et une mécanique bien plus installée. Denver a l’insouciance, l’énergie, la défense de Dikembe Mutombo, le scoring de Mahmoud Abdul-Rauf, LaPhonso Ellis et Robert Pack. Les Nuggets gagnent trois matches de suite et font sérieusement trembler le Jazz, avant de céder à Salt Lake City lors du Game 7, 91-81.

En 2003, les Blazers signent à leur tour ce come-back incomplet, au premier tour contre les Dallas Mavericks. Portland possède alors un effectif dense, talentueux, mais souvent instable, avec Rasheed Wallace, Bonzi Wells, Damon Stoudamire, Scottie Pippen, Zach Randolph, Dale Davis ou encore Arvydas Sabonis. Dallas, de son côté, avance avec Dirk Nowitzki, Steve Nash, Michael Finley et Nick Van Exel. Menés 0-3, les Blazers trouvent enfin le bon rythme et ramènent la série jusqu’à un Game 7. Les Mavs finissent toutefois par reprendre le contrôle à domicile et s’imposent 107-95. Petite particularité : 2003 est aussi la première saison où le premier tour se joue à nouveau au meilleur des sept matches.

Le dernier exemple date de 2023, avec les Celtics contre le Heat en finale de conférence Est. Boston, favori sur le papier avec Jayson Tatum, Jaylen Brown, Marcus Smart, Al Horford et Derrick White, tombe dans un énorme trou face au Miami de Jimmy Butler. Menés 0-3, les Celtics reviennent à 3-2, puis arrachent le Game 6 à Miami sur le putback au buzzer de Derrick White. Pour la première fois, une équipe menée 0-3 reçoit même un Game 7. Mais la dernière marche est trop haute : Tatum se blesse à la cheville dès les premières secondes, Miami domine et s’impose 103-84.

Les Rockets savent donc ce qu’il leur reste à faire. Gagner le Game 6 les placerait dans un cercle extrêmement fermé. Gagner ensuite le Game 7 les ferait entrer seuls dans l’histoire.