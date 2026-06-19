Battus en Finales NBA, les Spurs n'auraient pas l'intention de rester immobiles. La franchise chercherait à remonter dans la Draft afin de récupérer un prospect jugé plus intéressant.

A peine la déception des Finales NBA digérée, les San Antonio Spurs auraient déjà les yeux tournés vers la Draft.

Selon Brett Siegel de ClutchPoints, les dirigeants texans explorent actuellement plusieurs scénarios pour remonter dans l'ordre de sélection lors de la Draft NBA 2026, prévue les 23 et 24 juin à Brooklyn.

Trois choix à utiliser comme monnaie d’échange

Les Spurs disposent actuellement de trois choix du second tour : les picks 35, 42 et 44.

L'idée serait de regrouper plusieurs de ces actifs afin d'obtenir un choix plus haut, idéalement une fin de premier tour ou l'une des premières sélections du deuxième tour, autour des 31e ou 32e positions.

San Antonio ferait ainsi partie des franchises les plus actives de cette semaine précédant la Draft.

Plusieurs profils déjà ciblés

Toujours selon Siegel, trois prospects seraient particulièrement surveillés par les Spurs dans ce scénario.

Les noms de Zuby Ejiofor, Joshua Jefferson et Alex Karaban reviennent comme les principales cibles potentielles de la franchise.

L'objectif serait de sécuriser un joueur jugé capable d'intégrer rapidement la rotation et d'accompagner le développement du jeune noyau texan.

Les Spurs veulent accélérer

Cette stratégie illustre la volonté de San Antonio de continuer à renforcer son effectif malgré sa présence en Finales cette saison.

Autour de Victor Wembanyama, Stephon Castle et Dylan Harper, les Spurs disposent déjà de l'un des groupes les plus prometteurs de la ligue.

Mais la série perdue face aux New York Knicks a également mis en évidence le manque d'expérience et de profondeur de l'effectif.

San Antonio semble donc décidé à maximiser chacun de ses actifs pour revenir encore plus fort la saison prochaine.

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