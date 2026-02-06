Les Warriors confiants pour l’état de santé de Kristaps Porzingis

Steve Kerr s’est exprimé au sujet de l’arrivée de Kristaps Porzingis aux Golden State Warriors la veille de la deadline des trades NBA.

Ils espéraient Giannis Antetokounmpo, ils ont eu Kristaps Porzingis. Pas tout à fait le même standing. Mais les Golden State Warriors se sont tout de même renforcés en théorie en ajoutant le Letton, échangé contre Jonathan Kuminga et Buddy Hield aux Atlanta Hawks. La grosse interrogation reste l’état de santé de l’ancien All-Star, qui n’a disputé que 17 matches cette saison.

« Je ne pense pas que nous aurions fait ce trade si nous n’étions pas persuadés qu’il était en bonne santé et pourrait jouer régulièrement », souligne Steve Kerr. ESPN précise que le staff médical des Warriors s’est évidemment renseigné sur le dossier de Porzingis avant que le front office passe à l’action. Le joueur est actuellement absent en raison d’une douleur au tendon d’Achille mais la franchise a donc bon espoir qu’il puisse rapidement débuter avec ses nouvelles couleurs. Golden State, actuellement huitième de la Conférence Ouest, a clairement besoin de lui.

« Quand il est en forme, c’est un joueur incroyable. Il colle parfaitement à ce dont nous avons besoin : de la taille, du spacing, de l’adresse, de la protection de cercle. On n’a jamais eu un joueur comme lui », poursuit Kerr.

Le « fit » est effectivement très bon mais il faut maintenant que le corps suive. Dans le pire des cas, le contrat de Kristaps Porzingis expire à l’issue de la saison.

