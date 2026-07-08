Golden State a choisi de ne pas conserver Quinten Post, désormais engagé avec les Grizzlies après une offre à 30 millions de dollars.

Les Golden State Warriors perdent un jeune joueur prometteur. Selon Shams Charania d'ESPN, la franchise a décidé de ne pas s'aligner sur l'offre de trois ans et 30 millions de dollars formulée par les Memphis Grizzlies à Quinten Post.

Le pivot quitte donc Golden State en tant que restricted free agent.

Les Warriors renoncent à le conserver

Les Warriors avaient la possibilité de conserver Quinten Post en matchant l'offre de Memphis avant la date limite. Ils ont finalement choisi de ne pas exercer ce droit.

Le Néerlandais s'est ainsi engagé pour trois saisons avec les Grizzlies, même si, d'après Jake Fischer, seule la première année de son contrat est garantie.

Memphis récupère un intérieur prometteur

Drafté par Golden State en 2024, Quinten Post s'était progressivement imposé comme une rotation intéressante dans la raquette des Warriors.

Lors de la saison 2025-2026, il a disputé 67 matches pour des moyennes de 7,7 points, 4 rebonds et 1,4 passe décisive en un peu plus de 17 minutes par rencontre.

Capable d'écarter le jeu grâce à son tir extérieur (36,4 % à trois points), le pivot de 2,13 m rejoint un secteur intérieur de Memphis largement remodelé cet été, avec notamment les arrivées d'Isaiah Stewart et Jerami Grant autour de Zach Edey.

Pour Golden State, ce départ ouvre également un peu plus la porte à d'autres ajustements de l'effectif, alors que la franchise reste active sur plusieurs dossiers depuis le début de la free agency.