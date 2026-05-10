Golden State a déjà tranché pour Draymond Green : le vétéran reste un élément clé du projet malgré les rumeurs.

Alors que l’intersaison s’annonce mouvementée du côté des Golden State Warriors, une décision semble déjà prise concernant Draymond Green.

Selon les informations d’ESPN, la franchise californienne n’a « aucune intention » de transférer ou de pousser vers la sortie son intérieur vétéran cet été. Un signal fort dans un contexte de transition, après une saison décevante conclue hors des playoffs.

Un joueur toujours jugé essentiel

Malgré ses statistiques modestes (8,4 points, 5,5 rebonds et 5,5 passes), Draymond Green conserve une place importante dans le projet des Warriors.

En interne, le staff continue de voir en lui un joueur capable d’impacter les matches à haute intensité, notamment grâce à ses qualités défensives. Son rôle dépasse même le cadre du terrain, puisqu’il est considéré comme un véritable relais du coaching staff dans le vestiaire.

Sa voix, son expérience et son leadership restent valorisés dans une équipe en quête de stabilité autour de Stephen Curry.

Le retour de Steve Kerr, un indice supplémentaire

La prolongation de Steve Kerr pour deux saisons supplémentaires va dans le même sens. Elle traduit la volonté des Warriors de rester compétitifs à court terme, plutôt que d’entamer une reconstruction totale.

Dans ce cadre, Draymond Green apparaît comme une pièce encore utile, en particulier dans une structure qu’il connaît parfaitement.

Un avenir pas totalement figé

Si la tendance est claire, certaines incertitudes subsistent. Green dispose d’une option à plus de 27 millions de dollars pour la saison prochaine. S'il l'active, son contrat pourrait théoriquement entrer dans des discussions en cas de gros trade.

Mais à ce stade, Golden State privilégie la continuité. L’idée n’est pas de tourner la page, mais plutôt de réajuster l’effectif autour de son noyau historique.

Un choix qui confirme que, malgré les doutes, Draymond Green reste au cœur des plans des Warriors.