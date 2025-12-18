Les Warriors ouverts à un trade incluant Brandin Podziemski

Les Warriors seraient désormais ouverts à inclure Brandin Podziemski dans un trade afin de renforcer leur effectif avant la deadline de février.

Les Golden State Warriors pourraient revoir leur position sur l’un de leurs jeunes joueurs les plus prometteurs à l’approche de la trade deadline. Selon Evan Sidery, la franchise californienne serait désormais ouverte à l’idée d’inclure Brandin Podziemski dans un échange afin de renforcer son effectif avant la deadline de février.

Longtemps considéré comme un élément quasi intouchable dans les discussions, Podziemski avait notamment constitué un point de blocage majeur lors des négociations autour de Lauri Markkanen il y a deux ans. Cette fois, le contexte semble différent. Les Warriors chercheraient à se donner plus de flexibilité pour aller chercher un joueur à fort impact, en particulier dans leur secteur intérieur ou sur les ailes.

Sur le terrain, Brandin Podziemski réalise pourtant une saison solide. En 27 matches disputés, le guard affiche des moyennes de 12,1 points, 4,7 rebonds et 3,2 passes, tout en se montrant efficace avec 44,2 % de réussite au tir et 40,6 % à trois points. Des statistiques qui renforcent sa valeur sur le marché, alors que plusieurs équipes surveillent de près les opportunités à Golden State.

Les Warriors occupent actuellement la 8e place de la Conférence Ouest avec un bilan de 13 victoires pour 14 défaites, un classement qui souligne la nécessité d’ajuster l’effectif s’ils veulent rester crédibles dans la course aux playoffs. Dans ce contexte, l’ouverture à un trade impliquant Podziemski illustre une volonté claire de la direction de maximiser la fenêtre de compétitivité autour de Stephen Curry.

À mesure que la trade deadline approche, le nom de Brandin Podziemski pourrait donc revenir avec insistance dans les discussions. Entre ça et les rumeurs autour de Kuminga, les Warriors sont visiblement déterminés à bouger pour tenter de se renforcer.