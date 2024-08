L’Espagne éliminée avant les quarts, adieu Rudy Fernandez !

L’Espagne n’avait pas le choix, elle devait absolument s’imposer pour continuer l’aventure olympique. Défaite (88-85) par le Canada, la Roja finit dernière de son groupe, au jeu du point-average et quitte Paris en tant que 4e de ce qui était clairement le "groupe de la mort".

Il n'y a pas à rougir pour les hommes de Sergio Scariolo, qui sont clairement dans une période de transition et affrontaient vendredi après-midi l'une des toutes meilleures équipes du tournoi. Les Canadiens avaient eux à coeur de rester invaincus et ils y sont parvenus en gérant leur avantage au score contre des Espagnols valeureux, qui ont redonné du suspense à la rencontre en deuxième mi-temps. A 2 minutes de la fin de la partie, l'Espagne n'était ainsi plus menée que de trois points.

Sous l'impulsion de Shai Gilgeous-Alexander (20 pts), Andrew Nembhard (18 pts) et RJ Barrett (16 pts), les hommes de Jordi Fernandez, pour qui la rencontre était forcément particulière, ont fait le job et tenu les Ibères en respect. La défaite contre l'Australie en ouverture aura finalement été trop pénalisante pour l'Espagne, qui voit partir en retraite l'un des joueurs les plus emblématiques de son histoire au sortir de ce dernier match.

Rudy, on salue l'ennemi

Rudy Fernandez, qui est devenu le premier basketteur masculin à participer à 6 Jeux Olympiques, avait prévenu qu'il raccrocherait après le tournoi. A 39 ans, Fernandez aura été un antagoniste de choix pour l'équipe de France, au milieu d'une génération fabuleuse et en compagne de légendes comme Pau Gasol, Juan Carlos Navarro ou José Calderon pour ne citer qu'eux.

Rudy Fernandez's playing career is over. One of the best FIBA resumes ever. pic.twitter.com/JEHudcNHeG — HoopsHype (@hoopshype) August 2, 2024

Pendant que l'Espagne va poursuivre sa reconstruction, le Canada avance lui sereinement vers la suite de la compétition. Un tirage au sort aura lieu pour déterminer les affiches des quarts de finale, une fois que toutes les rencontres se seront jouées et que l'on connaîtra les deux équipes qualifiées en tant que meilleurs troisièmes. L'une d'entre elles sera opposée à "SGA" et sa troupe pour une place dans le dernier carré du tournoi.

