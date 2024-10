Lonzo Ball est de retour, rendez-vous contre les Wolves !

Voilà une nouvelle qui fait du bien. On croyait Lonzo Ball perdu pour le basket, après plusieurs années de galère et d'incertitude quant à sa capacité à refouler un parquet et même à se déplacer sans douleur, ni difficultés. D'après Shams Charania d'ESPN, Ball va faire son retour.

Après deux saisons blanches, le meneur des Chicago Bulls a été autorisé à rejouer et devrait être présent mercredi pour le match de pré-saison contre les Minnesota Timberwolves. Le dernier match de Lonzo Ball remonte au 14 janvier 2022, avant plusieurs opérations infructueuses et une transplantation de cartilage.

Avant d'être fauché par les blessures, Lonzo Ball était sur une excellente dynamique avec les Bulls, dont il était l'un des membres essentiels.

After missing two straight NBA seasons, Chicago’s Lonzo Ball is expected to make return to basketball on Wednesday vs. Minnesota, sources told ESPN. A major comeback from cartilage transplant surgery for Ball, who last played Jan. 14, 2022. pic.twitter.com/tuJCF4GYQW

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 14, 2024