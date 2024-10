Plus de deux ans après son dernier match, Lonzo Ball tente de faire son grand retour en NBA cette saison. Dans la nuit de mardi à mercredi, il avait l’opportunité de disputer son premier match avec les Bulls depuis l’opération de son genou gauche en janvier 2022. Cependant, il a été décidé de le laisser au repos en raison d’une maladie qui a perturbé sa préparation.

Selon le Chicago Sun Times, le retour de Ball a été retardé par le covid. Malade, le meneur a manqué une semaine d’entraînement, durant laquelle il a perdu du poids et de la force. Un coup dur pour le joueur, qui peine déjà à se remettre de son opération.

« D’après mes discussions avec l’équipe médicale et Lonzo lui-même, il a besoin de temps pour retrouver sa force », a précisé Billy Donovan, le coach des Bulls. « Nous allons être prudents avec son retour. Je m’attends à ce qu’il joue à un moment donné pendant la pré-saison, mais on en décidera en fonction des entraînements et de son état physique. Pour l’instant, compte tenu de sa situation, la meilleure décision est simplement de poursuivre une remise en forme progressive. »

Malgré tout, Lonzo Ball a pu s’entraîner avec ses coéquipiers depuis la semaine dernière. Selon les joueurs présents, son genou n’a pas posé problème. Coby White l’a même décrit comme « agressif » sur le terrain, notant que le meneur n’hésite pas à aller au contact — une nouvelle particulièrement encourageante.

Cette saison, la dernière de son contrat avec les Bulls, sera déterminante pour Ball. Après deux années d’absence et de fortes inquiétudes, il devra prouver qu’il est toujours capable de jouer en NBA pour éviter une fin de carrière prématurée, à 26 ans.

« Je pense qu’il est très réaliste quant à son état physique », a affirmé Donovan. « Nous devons trouver un moyen de prolonger sa carrière et de montrer qu’il peut être un joueur productif. Je pense aussi qu’il comprend qu’il n’aura plus le même temps de jeu qu’à New Orleans ou même que lors de sa première année à Chicago (30 à 35 minutes par match, ndlr). Il doit se trouver une place. Il va devoir prouver qu’il peut tenir toute une saison, même s’il ne jouera peut-être pas 82 matches, mais plutôt 65. »

