Les Lakers en quête de renforts pour la fin de saison

10e de l’Ouest et donc actuellement qualifiables pour le playin, les Lakers cherchent du sang frais pour finir la saison. La franchise californienne espère notamment renforcer son secteur intérieur dans la dernière ligne droite. Tristan Thompson et Tony Bradley seront ainsi testés par Los Angeles dans la semaine, d’après The Athletic.

Champion avec les Cavaliers de LeBron James en 2016, Thompson n’est plus vraiment le même depuis son départ de Cleveland, il y a quelques années. Le pivot de 32 ans a joué 57 matches l’année dernière, entre Sacramento, Indiana et Chicago. Auteur de 6 points et 5,1 rebonds de moyenne, le Canadien n’a pas réussi à retrouver de contrat à la reprise et approche clairement de la fin de sa carrière.

Austin Reaves, peut-être plus qu'une bonne pioche pour les Lakers

Pour Tony Bradley, il s’agirait d’un rendez-vous manqué. Sélectionné en 28e position par les Lakers en 2017, il avait été envoyé au Jazz le soir de la Draft. Mais l’intérieur de 25 ans est déjà en perte de vitesse. Bradley n’a joué que 12 matches cette saison, aux Bulls, pour une moyenne de 2,8 minutes par rencontre.

Los Angeles n’a plus que 10 rencontres de régulière pour assurer sa qualification en play-in ou, au mieux, en playoffs. Actuellement privés de LeBron James, absent pour une durée indéterminée, ils auront besoin de toute l’aide disponible pour atteindre cet objectif.

Le potentiel recrutement de ces deux intérieurs ne changera probablement pas grand-chose, dans l’absolu. Mais à 2,06 m pour Thompson et 2,08 m pour Bradley, ils pourraient au moins apporter un peu de taille et d’énergie pour le sprint final.