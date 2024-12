Lou Williams, son match totalement bourré avec Doc Rivers

Lou Williams n'était pas le joueur le plus sérieux dans la préparation de ses matches. On sait que le multiple 6th man of the year aimait particulièrement les établissements pour gentlemens et les sorties nocturnes. Il en a raconté une lors de laquelle il a clairement été trop loin, mais qui n'a pas eu les effets négatifs escomptés, du temps où il jouait aux Los Angeles Clippers sous les ordres de Doc Rivers.

"On avait un match à midi à New York. La veille, je suis sorti boire quelques verres. Je pars du lieu vers 22h30, puis je vois une vague de femmes entrer. Je me suis laissé un peu emporter. J'ai continué à faire la fête et à faire le con. J'étais encore dedans à la fermeture. Le matin, j'arrive à la salle, j'étais encore putain de bourré.

Je savais que je sortirais du banc, donc j'avais 8 minutes devant moi pour retrouver mes esprits. Doc Rivers me fait entrer et je perds deux ballons immédiatement. J'avais une décision business à prendre. Soit je continue de jouer comme un mec bourré, soit je dis la vérité à quelqu'un et j'assume ma suspension plus tard.

Je vais voir Doc Rivers et je lui dis : 'je vais te dire la vérité, je suis bourré, je suis allé trop loin et je suis désolé. Je ne pense pas pouvoir jouer'. Il m'a répondu : 'Mec, tu vas jouer tout le 2e quart-temps, parce que j'ai besoin que tu évacues l'alcool et que tu joues dans le 4e'. J'ai marqué 25 points dans le 4e quart-temps. "

Lou Will on the time Doc Rivers made him play drunk 😭 (via @undergrndlounge, @NYAverage_NBA)pic.twitter.com/BLjSISIuQU — Legion Hoops (@LegionHoops) November 29, 2024

Une légende enivrée comme on les aime.