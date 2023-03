Lu Dort verrouille Kawhi : la séquence défensive de la gagne pour OKC

Nombreux sont les joueurs NBA qui considèrent Lu Dort comme l'un des meilleurs défenseurs de la ligue. On se souvient que Luka Doncic avait même évoqué le fait qu'il était sans doute le joueur face auquel il aimait le moins attaquer et l'un des trois défenseurs les plus forts en NBA. Kawhi Leonard a probablement fait le même constat lors de la défaite des Clippers à domicile contre OKC.

Beaucoup de joueurs auraient paniqué au moment de réaliser qu'ils devaient défendre sur Kawhi Leonard avec 10 secondes au chrono avant la fin du match et seulement +1 au tableau d'affichage. Pas le Canadien, qui s'est montré à nouveau capable de suivre son joueur jusqu'en enfer et de déjouer toutes les tentatives des coéquipiers de Kawhi de lui barrer la route à coups d'écrans et de diversions.

Résultat : une impossibilité pour le double MVP des Finales de prendre un tir de qualité et une bonne grosse brique contre la planche pour mettre fin à la partie.

Essayez de suivre Lu Dort sur cette séquence et de réaliser à quel point ce qu'il fait est incroyable en termes d'attention et de lecture.

Lu Dort brought the clamps out on Kawhi Leonard to secure the win on the road for OKC 🔒

The Thunder are now the seventh seed in the Western Conference.

🎥 @NBApic.twitter.com/6GkEDcoSvM

— The Athletic (@TheAthletic) March 22, 2023