Lu Dort l’admet : il a été trop loin avec Jokic

Lu Dort est revenu sur la séquence de son expulsion après sa faute sur Nikola Jokic il y a quelques jours.

Il y a quelques jours, Luguentz Dort avait fait sortir Nikola Jokic de ses gonds avec une faute loin du jeu qui lui avait valu une expulsion. De plus en plus étiqueté "joueur dirty", le Canadien du Thunder ne veut pas assumer ce statut péjoratif. Dans des propos relayés par The Athletic en marge du match à New York la nuit dernière, Dort est revenu sur l'incident et regrette d'être allé aussi loin face au Serbe.

"C'était un match physique de bout en bout. Bien sûr, je n'aurais pas dû aller au contact comme ça, ce n'était pas nécessaire. J'ai payé en me faisant expulser. Je suis un compétiteur, donc je joue à fond. Le basket est un jeu physique, mais avec des limites. Là, j'ai dépassé ces limites".

Un aveu respectable de la part de Lu Dort, qui a inscrit 16 points lors de la victoire du Thunder au Madison Square Garden, en montrant que sa palette s'étendait au-delà des fautes vicieuses et dangereuses.

Après l'incident lors du match Denver-OKC, Nikola Jokic s'était emporté contre Dort : "C'était un geste inutile et ma réaction était nécessaire. Cela n'a pas lieu d'être. Je pense que ce genre de choses n'a pas sa place sur un terrain de basket".

Nikola Jokic explique sa grosse colère envers Lu Dort !