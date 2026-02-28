Nikola Jokic explique sa grosse colère envers Lu Dort !

Agacé par une faute de Lu Dort, l'intérieur des Denver Nuggets Nikola Jokic a justifié sa colère envers le joueur de l'Oklahoma City Thunder.

Lors de la défaite sur le parquet de l'Oklahoma City Tjunder (121-127 après OT), l'intérieur des Denver Nuggets Nikola Jokic a perdu son calme. Dans le dernier quart-temps, le Serbe a été victime d'une faute de Lu Dort.

Tombé au sol, le pivot des Nuggets s'est rapidement relevé pour confronter son adversaire. Puis la tension a encore grimpé avec une échauffourée. En s'interposant, Jaylin Williams n'a pas calmé le jeu et a échangé les amabilités avec le Joker.

Devant les médias, Jokic a expliqué sa colère.

"Un geste inutile et une réaction nécessaire. Cela n'a pas lieu d'être. Je pense que ce genre de choses n'a pas sa place sur un terrain de basket. Il s'agissait donc simplement d'un geste inutile et d'une réaction nécessaire de ma part.

Si j'ai eu peur d'être expulsé ? Non, je n'ai rien fait. Des commentaires supplémentaires ? Non, ça ne veut pas le coup", a répondu Nikola Jokic.

Pour rappel, les arbitres ont logiquement sanctionné Dort, qui a écopé d'une faute flagrante de niveau 2 synonyme d'une expulsion. Puis Nikola Jokic et Williams ont reçu une faute technique. Un incident qui pourrait ajouter du piment à un potentiel futur affrontement en Playoffs...

Lu Dort was ejected after appearing to trip Nikola Jokic on this play. Nikola Jokic and Jaylin Williams both received technical fouls. pic.twitter.com/ZFyNHpigsM — ESPN (@espn) February 28, 2026

