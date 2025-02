Les Los Angeles Lakers voulaient absolument contenter Luka Doncic. Dans la foulée de l'arrivée de la star en provenance des Dallas Mavericks, les Californiens avaient exaucé son souhait d'être associé à un pivot capable de profiter de ses qualités : Mark Williams.

Problème, les Angelenos n'ont pas été convaincus par les examens médicaux de l'intérieur. Et il a donc été renvoyé aux Charlotte Hornets avec l'annulation de ce deal. Dans l'immédiat, il s'agit d'une mauvaise nouvelle pour les ambitions des Lakers.

Mais ils ont jugé qu'il s'agissait de la décision la plus sage, notamment sur le long terme. Ils ont ainsi récupéré Dalton Knecht, Cam Reddish, leur choix au premier tour de la Draft NBA 2031 et le pick swap de 2030. Et de son côté, Doncic croit tout de même au projet de Los Angeles.

"Je pense qu'on peut aller très loin. (...) Le trade annulé ? Oui, les choses sont bien évidemment différentes, on ne s'attendait pas à ça. Je ne m'attendais pas, comme les autres, à le voir partir puis revenir (Dalton Knecht, ndlr).

Cela a pris un peu de temps, mais au final, c'est notre équipe. C'est l'équipe que nous avons, et nous allons montrer ce que nous pouvons faire", a commenté Luka Doncic pour The Hoops Journal.

Avec ou sans Williams, le potentiel des Lakers sur cet exercice 2024-2025 n'est certainement pas le même. Cependant, vu les doutes de la franchise sur sa santé, il était préférable de jouer la carte de la patience.

Et Luka Doncic semble prêt à adopter une vision sur le long terme à LA.

Rich Paul sur la clé du trade Doncic-Davis : le secret 🤫