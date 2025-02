Rich Paul sur la clé du trade Doncic-Davis : le secret 🤫

Quasiment trois semaines après, le monde de la NBA se trouve encore sous le choc du trade de Luka Doncic aux Los Angeles Lakers. Comment un tel deal a pu se produire dans le plus grand des secrets ? Même Rich Paul, agent le plus influent de la Ligue, ne se trouvait pas dans la confidence des discussions.

Et justement, pour le représentant d'Anthony Davis, cet échange a été uniquement possible grâce aux négociations secrètes entre les Lakers et les Mavs. Pour lui, si les pourparlers entre les deux camps avaient fuité, ce trade n'aurait jamais eu lieu.

"99,9% du temps, je vais savoir ce qu'il se passe. La seule fois où je n'ai pas été au courant, c'est cette fois où personne n'a pressenti ce qui allait se produire. Et on a vu le choc pour tout le monde, par rapport aux joueurs impliqués.

J'ai toujours su l'intérêt de Nico pour AD, donc la destination n'était pas vraiment un choc pour moi. Par contre, le timing et les joueurs impliqués, oui, il y a eu un choc. Mais tu ne bouges pas des montagnes quand tout le monde le sait.

Tu ne peux pas. Donc je suis heureux de ne pas avoir été mis au courant. Même chose pour les autres. Car ce deal n'aurait pas eu lieu si l'info avait circulé. Pourquoi ? Car tu vas commencer à entendre des avis, ouvrir des discussions...", a partagé Rich Paul pour le podcast de Gilbert Arenas.

Sans connaître aussi bien que lui les rouages de la NBA, son commentaire me semble pertinent. Simplement sur un point : si Luka Doncic avait été mis sur le marché, les Mavs auraient reçu des offres plus "fortes" que celle des Lakers.

Et même si Dallas voulait ABSOLUMENT Davis, cette concurrence aurait forcé Los Angeles à réaliser une proposition plus importante. Avec des picks par exemple. Cette version de ce trade a donc seulement existé grâce au secret conservé par Rob Pelinka et Nico Harrison.