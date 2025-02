Les Mavs persuadés que le corps de Luka Doncic va le lâcher

Les raisons pour lesquelles Luka Doncic a été tradé aux Los Angeles Lakers apparaissent de plus en plus claires. Et elles semblent réellement porter autour de la conviction d'un seul homme : Nico Harrison. Les spéculations sur l'influence des nouveaux propriétaires s'évaporent, pour faire place à une décision quasiment unilatérale de la part du General Manager des Dallas Mavericks, comme on l'apprend dans un article paru ce jour sur The Athletic.

Les journalistes auteurs de l'article affirment que les Mavs n'avaient aucune intention de faire signer à Doncic le contrat de 5 ans et 345 millions de dollars auquel il était éligible. En cause : l'intime conviction de Nico Harrison et de ses collaborateurs les plus proches, que "le corps de Luka Doncic se briserait sans doute plus rapidement que quiconque l'imagine". Malgré l'injonction d'améliorer sa condition physique avant sa blessure à la cuisse, le Slovène a préféré faire comme depuis le début de sa carrière et gérer de son côté sa montée en puissance. De quoi convaincre Harrison, décrit comme un obsessionnel de l'hygiène alimentaire, qu'il était temps de tourner la page.

La contrepartie pour Luka Doncic reste catastrophique

A nouveau, même si on n'est pas d'accord avec cette analyse de la part du General Manager, il est en droit de l'émettre. Mais ça ne justifie toujours pas ce qu'il s'est passé ensuite, le timing des opérations et le package récupéré en échange de Doncic. Pourquoi se séparer d'une jeune superstar par crainte de son éventuelle fragilité physique, pour recruter une autre star de 31 ans avec bien plus de problèmes physiques que la jeune superstar en question ?

Cette saison est la première où Luka Doncic va jouer moins de 60 matches en saison régulière depuis son arrivée en NBA. Anthony Davis, lui, n'a joué 60 matches que deux fois sur les six dernières saisons et s'est blessé, à la surprise d'absolument personne, dès son premier match sous le maillot de Dallas.

Nico Harrison pourra tenter d'expliquer aussi longtemps qu'il le souhaite que trader Luka Doncic était la bonne décision, la contrepartie n'en restera pas moins catastrophique au regard du talent du Slovène et de ce qui aurait pu être mis sur la table par d'autres franchises...

Victor Wembanyama sur Luka Doncic : « Le trade le plus fou de ma vie »