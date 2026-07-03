Les Lakers auraient répondu aux principales attentes de Luka Doncic, qui serait déjà très enthousiaste après les premiers mouvements de la free agency.

Les Los Angeles Lakers semblent avoir parfaitement lancé l'ère Luka Doncic. Selon le Slovène, en tout cas. Après le départ de LeBron James, la franchise a rapidement remodelé son effectif, au point de déjà convaincre sa nouvelle superstar.

Selon Dan Woike de The Athletic, Luka Doncic serait « enthousiaste » face aux mouvements réalisés par les Lakers depuis l'ouverture de la free agency. La franchise aurait répondu à deux de ses principales demandes : conserver Austin Reaves et recruter un véritable protecteur de cercle avec Walker Kessler.

Les Lakers auraient également maintenu un contact régulier avec Doncic et son entourage tout au long de l'intersaison, alors que le Slovène passe son été en Europe.

Les Lakers répondent aux demandes de Luka Doncic

Avant même le début de la free agency, plusieurs médias américains expliquaient que Luka Doncic souhaitait voir les Lakers renforcer leur secteur intérieur. Walker Kessler figurait en tête de ses priorités.

Los Angeles a finalement obtenu gain de cause en montant un sign-and-trade avec le Jazz pour récupérer le pivot, auquel la franchise a immédiatement accordé un contrat de quatre ans et 130 millions de dollars. Les Lakers ont également sécurisé l'avenir d'Austin Reaves avec une prolongation de quatre ans et 185 millions de dollars.

Selon Dan Woike, les dirigeants considèrent que Kessler est un joueur qui « fit parfaitement » avec Doncic et Reaves, ce qui explique pourquoi ils ont accepté de sacrifier plusieurs futurs choix de Draft pour boucler l'opération.

Un nouvel effectif autour de Doncic

Outre Walker Kessler, les Lakers ont également renforcé leur rotation avec les arrivées de Quentin Grimes, Collin Sexton et Sandro Mamukelashvili.

Ces mouvements interviennent après la décision de LeBron James de quitter Los Angeles à l'issue de huit saisons. Malgré ce départ majeur, les dirigeants semblent avoir rapidement basculé vers un nouveau projet entièrement construit autour de Luka Doncic.

D'après les informations de The Athletic, le meneur slovène apprécierait déjà la direction prise par la franchise, convaincu que les Lakers ont répondu à plusieurs de ses attentes en ce début d'intersaison.