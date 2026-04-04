Luka Doncic éligible aux récompenses grâce à une exception ?

Bloqué à 64 matches, Luka Doncic pourrait bénéficier d'une exception afin d'être éligible aux récompenses de fin de saison.

Luka Doncic éligible aux récompenses grâce à une exception ?

Luka Doncic ne rejouera plus sur la fin de la saison régulière. Victime d'une élongation à l’ischio-jambier, le meneur des Los Angeles Lakers est absent "pour une durée indéterminée". Sur cet exercice 2025-2026, le Slovène aura donc disputé 64 matches de saison régulière.

Et sans atteindre la barre des 65 rencontres jouées, il pourrait tout de même être éligible aux récompenses de fin de saison. En effet, son agent, Bill Duffy, a annoncé qu'il allait déposer une requête auprès de la NBA.

Et celle-ci a réellement une chance d'aboutir. Pourquoi ? Car Doncic a raté deux matches pour la naissance de sa fille en décembre.

"Cette saison, Luka Doncic a réalisé des performances historiques. Il est en tête du classement des meilleurs marqueurs de la ligue, a mené les Lakers à la troisième place de la Conférence Ouest et s'est placé au cœur d'une des courses au titre de MVP les plus disputées de l'histoire.

Afin de garantir que les incroyables exploits de Luka cette saison soient dûment récompensés et qu'il puisse être pris en considération pour les récompenses de fin de saison de la ligue, nous avons l'intention de demander une dérogation à la règle des 65 matches au titre de 'circonstances exceptionnelles'", a fait savoir Duffy.

Tout va désormais dépendre de la NBA. Si cette demande est accordée, Luka Doncic devrait finir dans le Top 5 du MVP et figurer dans une All-NBA Team.

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Bonjovitch
Ce serait pas plus simple de juste lui faire jouer une minute sur un match pour qu'il valide le 65ème ? Il aurait pas besoin de courir, juste marcher pendant deux possessions, et c'est marre.
En plus ça empêchera pas les Lakers de gagner, Lebron a fait ça toute la saison...
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Alessandro CAMPORATO
Il faut jouer au moins 20 minutes pour que ce soit comptabilisé.
Ants a joué 65 matchs mais comme il est sorti après 2 minutes pour blessure lors d'un match, il passe en dessous des 67 matchs.
Ça devient n'importe quoi cette règle
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GrisburT
Incroyable avec ce mec. Il a des dérogations pour tout, c'est juste insupportable. pourri gâté même adulte. Il y a une réglé elle est pour tout le monde.
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Fall
Tu chiales plus que lui, bel exploit !
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JoJoJo
Il me semble qu’il faut jouer plus d’un 1/4 temps.
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