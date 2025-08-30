Luka Doncic était vraiment au fond du trou à son arrivée aux Lakers

Luka Doncic ne s'attendait absolument pas à son trade aux Los Angeles Lakers en février dernier. En réalité, personne ne s'attendait à un tel choix de la part des Dallas Mavericks. Le choc a donc été fort pour le Slovène, qui pensait réaliser l'intégralité de sa carrière dans le Texas.

A son arrivée aux Lakers, l'ancien Madrilène n'a pas caché ses émotions : il était surtout affecté par la fin de son histoire avec les Mavs. Une grande première pour la patronne des Angelenos Jeanie Buss.

En débarquant à Los Angeles, les joueurs sont généralement plutôt heureux. Ce n'était pas du tout le cas de Doncic.

"Personne ne savait que ce trade allait se produire. Je le savais bien évidemment, mais pas Luka. Je n'ai jamais vu un joueur arriver aux Lakers et être aussi triste que lui, car le trade a été une énorme surprise pour lui, et il a dû digérer la nouvelle.

Désormais, je pense qu'il est pleinement investi avec les Lakers et qu'il est à fond avec Los Angeles", a commenté Jeanie Buss pour Radio1.

Effectivement, Luka Doncic a réussi à tourner la page afin de se projeter avec les Lakers. Début août, il a d'ailleurs signé une prolongation pour 165 millions de dollars sur trois ans. Mais il a eu besoin de temps pour oublier Dallas...

