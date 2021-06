Luka Doncic, le superbe hommage de Rick Carlisle après son départ

Depuis quelques jours, plusieurs informations ont été diffusées sur la relation entre Rick Carlisle et Luka Doncic. Des révélations réalisées après le départ de l'entraîneur des Dallas Mavericks. Et jeudi, le coach a officiellement rebondi aux Indiana Pacers.

En marge de son arrivée aux Pacers, Carlisle a ainsi donné son avis sur la situation des Mavs. Et notamment sur le prodige slovène. Comme une réponse aux récentes rumeurs, l'homme de 61 ans a rendu un hommage XXL à son ancien joueur.

"Je viens de lui envoyer un message pour le remercier de ces trois années extraordinaires. J'ai appris beaucoup de choses de lui. Et je lui ai dit que je suis content de croiser seulement sa route deux fois par an comme adversaire. Bien sûr, je le dis de la façon la plus flatteuse qui soit.

Je pense que c'est le meilleur jeune joueur du monde. Ces trois années seront pour lui un tremplin majeur pour les dix prochaines. Je m'attends à ce qu'il devienne champion de la NBA. Je m'attends à ce qu'il gagne probablement plusieurs MVP.

J'ai donc un niveau de respect incroyable pour ses capacités et sa compréhension du jeu. C'est vraiment un joueur qui n'arrive qu'une fois dans sa génération", a ainsi assuré Rick Carlisle pour ESPN.