Rick Carlisle à Indiana, les Pacers retrouvent de l’ambition

Rick Carlisle n'a sans surprise pas mis très longtemps à retrouver un job. Peut-être même savait-il déjà où il rebondirait après avoir mis fin à son contrat avec les Dallas Mavericks. Le coach champion NBA 2011 va faire son retour chez les Indiana Pacers, annonce Tim MacMahon d'ESPN.

Carlisle a donné son accord à une franchise qu'il a coachée entre 2003 et 2007, après avoir été l'assistant de Larry Bird. Il va parapher un contrat de 4 ans et 29 millions de dollars pour s'occuper de redonner un peu plus d'ambition aux Pacers, éliminés d'entrée lors du play in tournament cette année.

Entre Luka Doncic et Rick Carlisle, ça n'allait plus, la preuve

Rick Carlisle va succéder à Nate Bjorkgren, qui aura effectué un passage éclair sur le banc d'Indiana. L'ancien assistant de Nick Nurse n'aura tenu qu'un an avant d'être remercié, en partie à cause d'une méthode de management peu appréciée des joueurs.

Carlisle, 61 ans, a obtenu son premier poste de head coach en NBA il y a 20 ans, chez les Detroit Pistons. Son aventure de 13 ans avec les Mavs, auréolée d'un titre en 2011, a pris fin alors qu'il lui restait deux ans de contrat. Des soucis relationnels avec Luka Doncic et quelques membres du front office - pas Mark Cuban - ont convaincu l'intéressé que l'heure était venue de quitter le Texas. Depuis le titre acquis en compagnie de Dirk Nowitzki, Rick Carlisle n'avait malheureusement pas réussi à faire passer un tour de playoffs à Dallas.

La direction des Pacers est revenue vers un coach plus expérimenté que Nate Bjorkgren, après avoir sans doute compris l'erreur qu'a été le licenciement de Nate McMillan. Ce dernier, promu en cours de saison à la tête des Atlanta Hawks, est à trois matches d'une participation aux Finales NBA...

