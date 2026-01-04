Luka Doncic évoluerait actuellement avec de nombreuses douleurs physiques, mais continuerait de jouer pour les Lakers malgré un calendrier très chargé.

Luka Doncic n’évoluerait pas dans des conditions optimales depuis plusieurs rencontres. D’après des informations relayées par Lakers Daily, le meneur des Los Angeles Lakers jouerait actuellement en composant avec « beaucoup de douleur », tout en refusant de lever le pied.

Selon ces sources, Doncic souffrirait d’une blessure au coude gauche, ainsi que de douleurs persistantes dans les deux jambes. Une situation qui l’obligerait à suivre des soins quasi continus afin de pouvoir tenir sa place match après match.

Des douleurs qui modifient son jeu

Toujours selon ces informations, Luka Doncic recevrait des traitements « en continu » pour rester disponible, dans un contexte où les Lakers sont déjà privés de plusieurs joueurs majeurs. Austin Reaves, Rui Hachimura et Gabe Vincent manquent notamment à l’appel, ce qui renforcerait la volonté du Slovène de ne pas s’absenter.

Cette gêne physique se ressentirait également dans son jeu. Ces dernières semaines, Doncic s’appuierait davantage sur son tir extérieur, avec moins de pénétrations vers le cercle. Les sources évoquent des douleurs « vives » dans les jambes, limitant sa capacité à exploser balle en main.

Des statistiques toujours impressionnantes malgré tout

Malgré ces contraintes, les performances du leader des Lakers restent de très haut niveau. Sur ses quatre derniers matches, Luka Doncic affiche des moyennes de 30,8 points, 5,3 rebonds et 8,3 passes décisives, même si son adresse à trois points est en baisse, à 30 % sur la période. Plusieurs de ses tirs longue distance seraient notamment laissés courts, faute de puissance dans les appuis.

Sur l’ensemble de la saison, le joueur de 26 ans tourne à 33,6 points, 8,1 rebonds et 8,7 passes de moyenne, tout en menant la NBA au nombre de points inscrits par match. Les Lakers, eux, présentent un bilan de 21 victoires pour 11 défaites, actuellement cinquièmes à l’Ouest.

Un calendrier peu favorable au repos

La perspective d’un repos prolongé semble toutefois compliquée. Le mois de janvier s’annonce particulièrement dense pour Los Angeles, avec 15 matches à disputer, dont trois back-to-backs, et seulement une véritable coupure de deux jours.

Dans ce contexte, la gestion physique de Luka Doncic sera scrutée de près. Entre performance immédiate et préservation sur la durée, les Lakers avancent sur une ligne étroite, avec un joueur franchise déterminé à rester sur le parquet malgré un état physique loin d’être optimal.