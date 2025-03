Le discours officiel des Dallas Mavericks est-il totalement bidon ? Par l'intermédiaire du GM Nico Harrison, les Texans ont insisté sur un point précis : Anthony Davis était la priorité absolue et des discussions ont seulement existé avec les Los Angeles Lakers pour le trade de Luka Doncic.

Potentiellement une manière - qui n'a pas franchement fonctionné - pour légitimer ce mouvement auprès des fans. Pourtant, ces dernières semaines, des rumeurs circulent concernant de potentiels contacts entre les Mavs et les Milwaukee Bucks, pour Giannis Antetokounmpo, puis les Mavs et les Minnesota Timberwolves, pour Anthony Edwards.

Et d'après le sérieux média The Athletic, Dallas a bel et bien approché Minnesota avant de boucler le deal avec les Lakers. La demande précise des Texans : les Wolves peuvent-ils envisager un départ d'Edwards contre Doncic ? La direction de Minnesota a immédiatement repoussé cette possibilité.

Sans surprise, les Timberwolves ont été choqués d'apprendre que les Mavs envisageaient de se séparer du Slovène. Et finalement, sans que l'information ne s'ébruite, Dallas a donc finalisé l'opération avec Los Angeles.

Un véritable choc pour l'ensemble des suiveurs de la NBA. Mais une surprise un peu moins importante pour les dirigeants des Wolves...

